Перше інтерв'ю Лорак після 7 років мовчання: співачка назвала причину, чому поїхала в Росію

У серпні цього року Ані Лорак дала два концерти в одному з клубів Одеси, а пізніше презентувала пісню українською мовою. У соцмережах стали писати про те, що це ознаменувало "повернення Лорак в Україні".
Ані Лорак дала перше за останні сім років інтерв'ю в Україні і розповіла, чому довгий час продовжує гастролі Росією.
За словами артистки, вона не переживає стосовно того, що багато хтопише про неї не найприємніші слова.
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Молодці, так тримати. Мені вистачає любові. Я дерево любові, несу любов. Мені боятися нічого, – каже Ані Лорак в інтерв'ю ЖВЛ.
Також Лорак називає себе "птахом, який дарує людям музику без кордонів".
В один момент мені було дуже тісно в Україні, а крила у мене росли. Я розуміла, що мені потрібен мир. Тому ми почали розвивати нові території, – поділилася артистка.
Зазначимо, що Ані Лорак уже довгий час виступає в Росії і отримує російські музичні премії. Багато українців незадоволені тим, що артистка дає концерти в країні-агресорі.
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