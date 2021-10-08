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Перше інтерв'ю Лорак після 7 років мовчання: співачка назвала причину, чому поїхала в Росію

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
8 жовтня, 14:35
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Артистка вже довгий час гастролює Росією. Хтось підтримує Ані Лорак, але багато також проти того, щоб українська артистка виступала в країні-агресора
Ані Лорак вперше за сім років гастролей в Росії дала інтерв'ю в Україні
Ані Лорак вперше за сім років гастролей в Росії дала інтерв'ю в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

У серпні цього року Ані Лорак дала два концерти в одному з клубів Одеси, а пізніше презентувала пісню українською мовою. У соцмережах стали писати про те, що це ознаменувало "повернення Лорак в Україні".

Ані Лорак дала перше за останні сім років інтерв'ю в Україні і розповіла, чому довгий час продовжує гастролі Росією.

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За словами артистки, вона не переживає стосовно того, що багато хтопише про неї не найприємніші слова.

Молодці, так тримати. Мені вистачає любові. Я дерево любові, несу любов. Мені боятися нічого, – каже Ані Лорак в інтерв'ю ЖВЛ.

Ані Лорак
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Також Лорак називає себе "птахом, який дарує людям музику без кордонів".

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В один момент мені було дуже тісно в Україні, а крила у мене росли. Я розуміла, що мені потрібен мир. Тому ми почали розвивати нові території, – поділилася артистка.

Зазначимо, що Ані Лорак уже довгий час виступає в Росії і отримує російські музичні премії. Багато українців незадоволені тим, що артистка дає концерти в країні-агресорі.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

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