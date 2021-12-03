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Дантес роздягся і облив фанатів шампанським на першому сольному концерті

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 11:20
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На початку грудня концертний майданчик Bel Etage зібрав шанувальників DANTES, які прийшли послухати вже давно відомі треки та нові пісні
Володимир Дантес виступив на першому сольному концерті
Володимир Дантес виступив на першому сольному концерті / Фото: Инстаграм

Ще восени Володимир Дантес, який назвав найкращих українських стендап-коміків, анонсував свій перший сольник – він мав відбутися лише другого грудня. Через повний солтаут організатори вирішили провести ще й додатковий концерт.

На виступі артиста підтримувала сім'я: мама, яка прийшла ще задовго до початку, та дружина Надя Дорофєєва. Серед друзів Дантес запросив Дмитра Монатика, свого колишнього продюсера Наталю Могилевську та Олексія Дурнєва.

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На концерт Дантеса прийшло багато шанувальників
На концерт Дантеса прийшло багато шанувальників / Фото: Инстаграм

В анонсі організатори вказали, що " це перший концерт Дантеса, на якому він заспіває". Причому заспівав не лише знайомі хіти "Сумні танці", "SASHA", "Якби", але й виступив із уже відомим треком з часів Фабрики зірок "Дівчинка Оля".

На сольнику DANTES з'явився у червоних штанах на підтяжках, з макіяжем та із сережкою, яку подарувала мама. Не обійшлося і без голого торсу, який співак продемонстрував під пісню "Дівчинка", присвячену Наді Дорофєєвій

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Фото: Instagram

Концерт пройшов з елементами стендапу, з жартами про "додошат та маленьких дантесиків". Під час виконання Володимир піднявся на барну стійку і полив глядачів ігристим.

Судячи з відгуків, шанувальники залишилися задоволеними:

Фото: Instagram

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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