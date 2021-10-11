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Петиція Кондратюка про заборону артистів з РФ набрала 25 тис. підписів. Що скаже президент?

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 09:42
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21 вересня Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців. Її повинен розглянути Зеленський
Петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів артистів з Росії набрала 25 тис. підписів
Петиція Ігоря Кондратюка про заборону концертів артистів з Росії набрала 25 тис. підписів / Фото: прес-служба, Колаж: Сьогодні

У тексті петиції продюсер і телеведучий просить заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях російських артистів.

Їхня переважна більшість, зазначив Кондратюк, або відвідує окупований Крим, або відкрито підтримує агресію Кремля, або просто мовчить, що, на його думку, теж є підтримкою війни Росії з Україною.

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В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Ігор Кондратюк також пояснив, чому виступає проти українських зірок, які працюють в Росії.

Так, на момент написання цього матеріалу, петиція Кондратюка на сайті президента України набрала достатню кількість підписів, щоб її тепер розглянув голова держави.

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Петиція Ігоря Кондратюка набрала 25 тис. підписів / Скріншот: president.gov.ua

На своїй сторінці в Facebook Ігор Кондратюк подякував усім, хто підтримав його ініціативу і зазначив, що чекає на розгляд петиції Зеленським.

Побачимо – що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу , – написав Кондратюк.

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Раніше Ігор Кондратюк відреагував на інтерв'ю Ані Лорак, в якому вона натякнула на "замовне" цькування її як артистки, через що вона і поїхала в Росію. Продюсер і ведущий на це заявив, що у Лорак "мало мізків".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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