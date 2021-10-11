Петиція Кондратюка про заборону артистів з РФ набрала 25 тис. підписів. Що скаже президент?

У тексті петиції продюсер і телеведучий просить заборонити концерти, гастролі і виступи на фестивалях російських артистів.
Їхня переважна більшість, зазначив Кондратюк, або відвідує окупований Крим, або відкрито підтримує агресію Кремля, або просто мовчить, що, на його думку, теж є підтримкою війни Росії з Україною.
В ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Ігор Кондратюк також пояснив, чому виступає проти українських зірок, які працюють в Росії.
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Так, на момент написання цього матеріалу, петиція Кондратюка на сайті президента України набрала достатню кількість підписів, щоб її тепер розглянув голова держави.
На своїй сторінці в Facebook Ігор Кондратюк подякував усім, хто підтримав його ініціативу і зазначив, що чекає на розгляд петиції Зеленським.
Побачимо – що легше: критикувати за "бізнес на крові" попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу , – написав Кондратюк.
Раніше Ігор Кондратюк відреагував на інтерв'ю Ані Лорак, в якому вона натякнула на "замовне" цькування її як артистки, через що вона і поїхала в Росію. Продюсер і ведущий на це заявив, що у Лорак "мало мізків".
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