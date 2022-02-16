Співак Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби

Артист хотів зробити це раніше, однак захворів

Положинський підписав контракт 15 лютого/Фото: Instagram/oleksandrpolozhyn, колаж: "Сьогодні"

Український співак, лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в резерві Збройних сил України.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Деталі

"Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ", — написав Положинський.

Про артиста

Як пише Wikipedia, Олександр Положинський — український співак і шоумен, лідер українського гурту "Тартак", створеного 1996 року.

Артист народився 28 травня 1972 року у Луцьку. Співати почав дуже рано, коли виступав на святкових ранках. У 1987-му році, після закінчення 8-го класу, вступив до Львівського військового інтернату.

Реклама

Вища освіта — економічна. Олександр закінчив економічний факультет Луцького технічного університету за спеціальністю "економіка підприємства" та військовий інтернат у Львові.

Читайте також