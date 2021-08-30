Співачка Jerry Heil стала першою українкою, яка перемогла у відомому музичному онлайн-конкурсі

Засновники The Djooky Music Awards: Андрій Даховський , Який довгі роки був представником мейджор-лейблу Universal Music в Україні і Брайан Малуф , мультиплатиновий продюсер, працював з багатьма світовими зірками , Такими як Madonna, Queen, Майкл Джексон та іншими.
Jerry Heil, яка раніше представила спільну пісню з Анною Трінчер, зізналася, що перебуває в "тихому шоці" від перемоги. В Instagram дівчина подякувала своїм шанувальникам за підтримку.
За весь час в Djooky Music Awards вже взяли участь більше 13 000 музикантів з 125 країн, а загальна кількість зареєстрованих користувачів платформи налічує 150 000.
Як вибирають переможця?
Djooky Music Awards відбувається щоквартально: Jerry Heil стала переможницею літнього сезону, Summer 2021 Season. Учасники реєструються, подають свої пісні на конкурс, за які мають голосувати інші користувачі онлайн-платформи Djooky. При цьому штучна "накрутка голосів" жорстко карається – і таких учасників відразу дискваліфікують.
За результатами голосування переможець того чи іншого "сезону" отримує грошову винагороду в розмірі 20 000 доларів або подорож в США і повний цикл студійної роботи над піснями в студії Capitol Records в Лос-Анджелесі, де зазвичай записуються топ-зірки світового музичного шоу-бізнесу.
Ще кілька новин про Jerry Heil:
- Раніше ми повідомляли, що Jerry Heil, Анна Трінчер та інші зірки увійшли до складу суддів нового українського шоу "Співають всі".
- Крім цього, дізнайтеся, чим завершився скандал з оголенням Jerry Heil і Анни Трінчер в Instagram .