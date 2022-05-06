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Письменниця Оксана Забужко пояснила, як розпізнати "хороших росіян" та чому їх не варто зараз шукати

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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6 травня, 13:16
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Знаменита українська письменниця та поетеса підказала українцям один прийом, який може допомогти розпізнати "адекватних" росіян. Проте зараз, на думку Забужко, шукати таких людей не потрібно
Оксана Забужко радить поки що не шукати "хороших росіян"
Оксана Забужко радить поки що не шукати "хороших росіян" / Фото: pravda.com.ua, facebook.com/oksana.zabuzhko

У своїй публікації в Facebook Оксана Забужко зізналася, що серед її знайомих є росіяни, які не підтримують кривавий режим Путіна і виступають проти вторгнення РФ на територію України. Більше того, у Забужко є улюблені митці, які є росіянами.

Але шукати "хороших" Оксана не радить – час не підходящий. А ще, на думку Забужко, на пошуки йде занадто багато енергії, яку можна направити в інше русло. Забужко поділилася, що у 2015 році почула фразу, яка пізніше допомагала їй ідентифікувати адекватних росіян.

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"Ми всі співучасники" – фразу, яка куди точніша за "Чий Крим?" з тих пір служила для мене розпізнавальним маркером "хороших росіян": чи почувається співучасником, чи немає у світі винних (с)? Сьогодні таким критерієм "хорошості" має бути – побажання поразки своєї країни. Кому треба, з якихось причин, шукати "хороших росіян" – ось з цього й мірте, – пише Оксана.

При цьому сама Оксана не поспішає шукати таких людей та іншим не радить.

Будьмо розсудливіші й скупіші. Наразі, поки РФ іще не підписала акт капітуляції, "хороші росіяни" нам абсолютно ні до чого. Розумію, що це звучить цинічно, але сорьки, у нас війна, наше завдання – вижити й перемогти, і відповідно до цього й духовну гігієну собі організовувати треба, – пояснила Забужко.

Оксана Забужко – відома українська письменниця та поетеса, кандидатка філософських наук, наукова співробітниця та викладачка. У 1994 році вона отримала стипендію Фонду Фулбрайта і викладала у Гарвардському та Піттсбурзькому університетах. Твори письменниці перекладені більш ніж 20 мовами і випущені в Австрії, Болгарії, Італії, Ірані, Нідерландах, Німеччині, Польщі та інших країнах.

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Раніше Ігор Кондратюк висловився про "добрих росіян". Окрім цього, продюсерка Олена Мозгова впевнена, що серед опозиціонерів у Росії немає "хороших росіян".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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