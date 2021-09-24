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Племінниця Ротару після смерті батька впала в депресію: Я не знаю, що зі мною було б

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 14:44
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Sonya Kay на рік зникла звідусіль, не виступала і не записувала нові пісні. Причиною тому стала смерть її батька, яку Соня перенесла дуже важко
Sonya Kay страждала від депресії, яка почалася після смерті батька
Sonya Kay страждала від депресії, яка почалася після смерті батька / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

У минулому році племінниця Софії Ротару Sonya Kay втратила батька. Він повинен був вести Соню до вівтаря – у співачки було заплановане весілля. Однак смерть тата змінила плани дівчини.

Втрата близької людини відбилася на житті Соні – на особистому і на творчості. За словами Sonya Kay, у неї була важка депресія, з якою їй допомогли впоратися найрідніші.

В мене був страшенно тяжкий рік, тому що помер мій батько і після того все якось пішло шкереберть. Пройшла через глибоку депресію, чого ніколи в житті не побажаю навіть ворогу своєму. І слава богу, що була моя мама і мій чоловік поруч зі мною, тому що якщо б їх не було поруч, я не знаю, що б було, – зізналася Соня в коментарі "Зірковому шляху".

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Батька співачки – Сергія Хлябича – поховали в рідних Чернівцях. На похороні була присутня Софія Ротару.

Sonya Kay з батьками і Софією Ротару / Фото: Instagram

Крім втрати батька, Sonya Kay довелося переживати і через свою маму – жінка у важкій формі перехворіла на COVID-19.

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Весілля Соні все ж відбулося: племінниця Ротару та її обранець Олег Петров провели цей день у київському готелі Fairmont, звідки відкрився вид на Дніпро і набережну. Сама Софія Ротару теж, звичайно ж, була на святі.

Sonya Kay розповіла подробиці про смерть батька:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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