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Перемога через жалість? Kalush Orchestra розповіли про майбутнє Євробачення та участь у ньому України

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Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 20:05
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Чи може Україна стати переможцем пісенного конкурсу і чи потрібно країні взагалі брати участь у ньому?
Kalush Orchestra розповіли про майбутнє "Євробачення-2022"
Kalush Orchestra розповіли про майбутнє "Євробачення-2022" / Фото: YouTube

Цього року "Євробачення" відбудеться в італійському Турині. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня.

До участі у "Євробаченні-2022" не допустять росію. Таке рішення було прийнято оргкомітетом після нападу рф на Україну.

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Україну в Турині представлятиме колектив Kalush Orchestra із піснею Stefania. Українцям букмекери вже прогнозують перше місце.

Ми поспілкувалися з Kalush Orchestra про те, чи потрібна зараз нашій країні участь у конкурсі, чи зможемо ми перемогти, а також що учасники гурту роблять під час війни.

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— Взагалі чи доречно брати участь зараз на цьому конкурсі?

Звісно, наразі пріоритети змістилися. У першу чергу, важливо зараз, щоб всі були здорові і вижили у цій війні, а також – перемогти ворога. Крім того, думаю, що в пісенному конкурсі "Євробачення-2022" ми маємо зайняти перше місце і показати ще раз усьому світу, що українці не тільки сильна, а ще й талановита нація.

— Чи є резервне відео у вас?

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Ні, але плануємо якраз знімати його вже найближчим часом.

Kalush Orchestra представлятимуть Україну на "Євробаченні-2022"
Kalush Orchestra представлятимуть Україну на "Євробаченні-2022" / Фото: "Сегодня"

— Чи думаєте ви, що можете перемогти? Відчувається, якась впевненість у цьому?

Я бачу, що ми зараз піднялися по букмекерських прогнозах. І крім того, у нас доволі-таки високі шанси, на мою суб'єктивну думку.

— Якщо переможете, чи не буде це буцімто "перемога через жалість" зважаючи, що в Україні війна?

Чесно кажучи, навіть не хотілося б, особисто мені, перемагати хіба що за рахунок цього. Через те, що я вважаю, що в нас дуже сильна пісня. Звісно, якщо обирати між перемогою на конкурсі і зупиненням війни, я оберу друге, це зараз найголовніше.

— Де ви зараз територіально перебуваєте та як почуваєтесь? Хто з гурту зараз чим займається?

Зараз я знаходжуся в Івано-Франківську. Зробили волонтерську організацію, нас уже 20 людей. І ми допомагаємо людям знайти собі прихисток, транспорт, перебратися, знайти ліки — дуже актуально зараз. Дуже багато людей у східних областях лишилися закритими, і вони не можуть дістати ліки, навіть з їжею у декого бувають проблеми. І ми займаємося тим, що всі ці питання допомагаємо вирішити.

Крім того, до початку війни встигли купити та завезти резервуар для води на 5000 літрів у київський дитячий будинок.

Kalush під час війни зайняті волонтерством
Kalush під час війни зайняті волонтерством

Можливо, хтось пішов у тероборону?

Наш МС КилимМен долучився до лав територіальної оборони ЗСУ. Зараз він обороняє столицю України від оккупантів.

— Як ви ставитесь до того, що ваша пісня Стефанія стала нібито символом цього важкого часу (під неї зараз активно роблять такі патріотичні відео, особливо у ТikТоk)?

"Stefania", у принципі, — це пісня, яка написана для мами, яка потім потрапила на Євробачення, а тепер я можу її вважати протестною піснею. Хоча там про це немає ні слова, але вона от стала як раз тою піснею, в якій дуже багато українського етнокоду. І яка його максимально зараз піднімає, бойовий дух нашої країни…

Взагалі наша пісня стала, як то кажуть, другим гімном війни зараз. І я думаю, що не хотілось, звичайно, щоб це було при таких умовах. Але є те, що є.

Нещодавно Джамала виступила на фінальному відборі "Євробачення" у Німеччині: пісню "1944" всі слухали стоячи.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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