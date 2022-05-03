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Перемога – Україні? Що в Європі думають про перший виступ Kalush Orchestra на Євробаченні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 17:06
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Представники України провели першу репетицію свого номера на головній сцені конкурсу
Як у мережі реагують на першу репетицію Kalush Orchestra на "Євробаченні"
Як у мережі реагують на першу репетицію Kalush Orchestra на "Євробаченні" / Фото: youtube.com, Колаж: Сьогодні

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" в Турині стартує вже 11 травня. Учасники з різних країн розпочали інтенсивну підготовку до перших двох турів та фіналу.

Представники України Kalush Orchestra вже показали свій номер, оновлені костюми та змінену версію пісні Sefania.

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Репетиція Kalush Orchestra в Турині "Євробачення-2022":

Як реагує європейський слухач

У соцмережах вже з'явилося багато відгуків аудиторії на українську пісню. Більшість з них – позитивні. Фанатам "Євробачення" припала до душі колоритна музика України – лише згадайте торішній тріумф Go_A.

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  • Вони вкрали моє серце. Kalush – найкращі на "Євробаченні".

  • Сподіваюся, цього року вони переможуть!

  • Чудово!! Вони справді можуть передати пісню наживо і змусити її відчути, незважаючи на те, що не розуміють українську. Один з моїх фаворитів "Євробачення" цього року.

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Скриншот з YouTube

Багато хто бачить Kalush Orchestra переможцем конкурсу або в першій десятці найкращих. Та є і ті, хто вважає трек та виступ українського гурту нудними:

  • 12 балів від В'єтнаму.
  • Удачі, Україно.

Скріншот із YouTube

  • ТОП-10, але не переможець.
  • Нічого особливого. Сподіваюся, вони не переможуть у конкурсі через війну в Україні.
  • Нудно.

Скриншот з YouTube

"Євробачення-2022" відбудеться 10, 12 та 14 травня. Гурт Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі. Росіянам, до речі, заборонили голосувати та брати участь у конкурсі.

Раніше Kalush Orchestra разом із Jerry Heil записали пісню про Анджеліну Джолі, яка приїхала в Україну.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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