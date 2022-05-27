Переможець Євробачення-2022 із Kalush Orchestra отримав ще одне почесне звання

Фронтмену гурту Kalush Orchestrа Олегу Псюку надали почесне звання в його рідному місті, на честь якого і названо колектив

Олег Псюк став почесним громадянином Калуша

Перемога Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" стала знаковою подією для всіх українців. Музиканти довели, що незабаром Україна переможе не лише на творчому фронті, а й у війні з Росією.

Після переможного виступу на шоу в Турині, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк отримав ще одне звання – репер став Почесним громадянином міста Калуш. Як повідомляє офіційний мовник пісенного конкурсу в Україні, таке рішення було ухвалено на міській сесії Калуша.

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Олег Псюк також підтвердив, що отримав новий почесний титул, Instastories на сторінці колективу.

Скріншот – instagram.com/kalush.official

Свій творчий псевдонім, а згодом і назва гурту, з'явилося завдяки назві рідного міста виконавця. Так, маленьке місто в Івано-Франківській області стало відомим не тільки на всю Європу, а й на весь світ.

Нагадаємо, що після свого повернення в Україну музиканти приєдналися до допомоги українським військовим та переселенцям. Днями Kalush Orchestra заявили, що розіграють кубок "Євробачення" та рожеву панамку на допомогу ЗСУ. Кошти, отримані від проведення розіграшу, піду до благодійного фонду Сергія Притули.