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Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин, який мало не розлучився з дружиною, нарешті побачився з дочкою

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 травня, 18:28
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Юний український виконавець та переможець вокального шоу довгий час не бачив свою доньку та дружину Іванну, яка відвезла малу до Польщі
Роман Сасанчин побачився з дочкою та дружиною
Роман Сасанчин побачився з дочкою та дружиною / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Раніше з'явилася інформація про те, що 20-річний Роман та 24-річна Іванна розлучаються. Про розлучення розповіла сама Іванна. Але пізніше Роман повідомив своїм шанувальникам, що налагодив стосунки із дружиною і скоро вони будуть разом.

І ось нарешті Іванна вирішила повернутися з Польщі і сім'я возз'єдналася. Кадрами щасливого молодого батька Іванна поділилася у Instagram. На знімках Роман тримає на руках дочку Елізабет і цілує малу.

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Нині родина знаходиться у Тернополі.

Скріншот: Instagram

Дорога була важка, але тепер ми щасливі, – написала дружина Сасанчина у соцмережі.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом. Відомо, що спочатку пара жила у квартирі, яку Сасанчин здобув за перемогу у шоу "Голос", а після – вони переїхали до Тернополя.

Наприкінці квітня стало відомо, що Роман та Іванна хочуть повінчатися.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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