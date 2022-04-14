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Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розлучається з дружиною: Ми більше не сім'я

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 22:29
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24-річна Іванна зізналась, що проблеми у стосунках почались понад місяць тому
Іванна та Роман
Іванна та Роман / Фото: Instagram

Взимку 2021 року 20-річний Роман одружився зі своєю дівчиною. Незабаром у пари народилася дочка Елізабет. Пара активно ділилась сімейними фото у Мережі. Здавалось би, що може статись у молодого подружжя.

Сьогодні ж Іванна заявила, що вони більше не разом. За її словами, про розрив вони почали замислюватися понад місяць тому. Про таку новину дівина повідомила в Instastories.

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Ми більше не сім'я! А все почалося більш як місяць тому. Сумно, але вірю – згодом переболить, – написала Іванна.

Скріншот Instagram

Водночас подробиць вона ніяких не написала. Сам також утримується від додаткових коментраів.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин та його дружина Іванна познайомилися у 2020 році. За кілька місяців вони стали жити разом.

Відомо, що спочатку пара мешкала у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після – вони переїхали до Тернополя.

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До речі, нині Іванна разом із донькою перебуває у Польщі

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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