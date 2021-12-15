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Переможець "Холостячки-2" розставив усі крапки над "і" з Огнєвіч: Недобре закохатися просто в картинку

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
15 грудня, 11:52
В закладинки
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Андрію Задворному часто "прилітає" в Мережі через розлучення зі Златою Огнєвіч. Тож він вирішив остаточно прояснити ситуацію
Андрій Задворний відповів на хейт в Мережі щодо участі у "Холостячці".
Андрій Задворний відповів на хейт в Мережі щодо участі у "Холостячці". / Фото: Instagram

Після того, як глядачі дізнались, що Задворний розійшовся з Огнєвіч через півтора місяці стосунків, чоловіка просто таки "атакували" фоловери. Хоч Андрій пояснював, що пішов тому, що "у нього охолонули почуття", проте шанувальники продовжують хейтити його.

Так, Задворний пояснив, що він не використав Злату Огнєвіч заради піару. За його словами, абсолютно всі погоджувалися на участь у реаліті, усвідомлюючи зростання популярності.

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Усі, хто йде на проєкт, розуміють, що отримають піар. Питання: чи головна це мета? – пояснив бізнесмен.

Водночас Андрій стверджує, що він справді сподівався знайти кохання, і у нього в пріоритеті не був піар: "Для мене піар – це побічний ефект".

Переможець "Холостячки" заявив, що міг би ходити з артисткою на світські заходи, бути найбільш обговорюваною парочкою. Проте вчинив інакше, бо "не в цьому річ".

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Я вважаю, що недобре закохатися просто в картинку з ТБ, треба пізнати людину, – наголосив чоловік.

Як додав Задворний, він міг би розлучитися зі співачкою інакше, якби йому потрібна була лише популярність. Проте майже одразу після закінчення проєкту, він зізнався Златі, що більше її не кохає. За словами Андрія, він міг би вибрати для розриву інший, більш "відповідний" момент.

Так поясніть мені, дорогі, тоді: чому я не дочекався останнього пост-шоу, щоб просто отримати всі лаври собі? Не потягнув час, так би мовити, до "вигідного" моменту? – запитав бізнесмен у фоловерів.

Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2"
Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Також підписники згадали й слова Задворного щодо того, що він не спішить вдруге ставати батьком. Вони знову дорікнули йому: "Чому ж він пішов на проєкт?"

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Я дуже хочу сім'ю і дітей. Юридичний факт шлюбу для мене має вторинну важливість. Весілля, в моїй картині світу – це подія для двох, а не пишна гулянка, – заявив Задворний.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч розповіла про зміни в житті після розриву з переможцем "Холостячки" та поділилась, як почувається зараз.

Також раніше фіналіст реаліті Дмитро Шевченко розповів про стосунки із Златою Огнєвіч після проєкту. А от інший учасник Андрій Хветкевич відповів, чому головна героїня вигнала його з "Холостячки".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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