Переможниця Нацвідбору: Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" пройшов у форматі телевізійного концерту, а сайт "Сьогодні" вів текстову трансляцію.
Після того як виступили всі конкурсанти, відкрилися лінії для голосування. Згідно з правилами, всі бали від глядачів підсумовуються з оцінками журі.
Так виглядала таблиця з оцінками журі – ТОП-3 лідери: Wellboy, Alina Pash та Kalush Orchestra.
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Усі бали від журі:
- 1 бал – Cloudless;
- 2 бали – Michael Soul;
- 3 бали – ROXOLANA;
- 4 бали – Barleben;
- 5 балів – Our Atlantic;
- 6 балів – Kalush Orchestra;
- 7 балів – Wellboy;
- 8 балів – Alina Pash.
Глядачі голосували за конкурсантів після всіх восьми виступів. Так виглядають їхні оцінки:
- 1 бал – Michael Soul;
- 2 бали – Our Atlantic;
- 3 бали – Barleben;
- 4 бали – Cloudless;
- 5 балів – ROXOLANA;
- 6 балів – Wellboy;
- 7 балів – Alina Pash;
- 8 балів – Kalush Orchestra.
За підсумками голосування, з результатами 15 балів, переможницею Нацвідбору стала Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".
Нагадаємо, що Суспільне переглянуло заявки від 284 учасників, з яких обрали 27 конкурсантів. У фіналі ж претендентів на перемогу було вісім:
- Barleben – Hear My Words
- Cloudless – All Be Alright
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моє кохання
- Alina Pash — Тіні забутих предків
- Kalush Orchestra – Stefania
- Roxolana – Girlzzzz
- Wellboy – Nozzy Bossy
Господарем "Євробачення-2022" стало місто Турін, Італія. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал проходитиме на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали – 10 та 12 травня.
Раніше Alina Pash гостро відреагувала на звинувачення у відвіданні РФ. Нагадаємо, що артистка їздила в окупований Крим і літала до Москви, її внесли до "Миротворця".