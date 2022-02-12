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Переможниця Нацвідбору: Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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12 лютого, 22:37
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У суботу, 12 лютого, відбувся фінал Національного відбору на "Євробачення-2022", де виступили вісім учасників
Хто став переможцем Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Хто став переможцем Нацвідбору на "Євробачення-2022" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Фінал Національного відбору на "Євробачення-2022" пройшов у форматі телевізійного концерту, а сайт "Сьогодні" вів текстову трансляцію.

Після того як виступили всі конкурсанти, відкрилися лінії для голосування. Згідно з правилами, всі бали від глядачів підсумовуються з оцінками журі.

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Так виглядала таблиця з оцінками журі – ТОП-3 лідери: Wellboy, Alina Pash та Kalush Orchestra.

Оцінки суддів Нацвідбору / Фото: Youtube

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Усі бали від журі:

  • 1 бал – Cloudless;
  • 2 бали – Michael Soul;
  • 3 бали – ROXOLANA;
  • 4 бали – Barleben;
  • 5 балів – Our Atlantic;
  • 6 балів – Kalush Orchestra;
  • 7 балів – Wellboy;
  • 8 балів – Alina Pash.

Глядачі голосували за конкурсантів після всіх восьми виступів. Так виглядають їхні оцінки:

  • 1 бал – Michael Soul;
  • 2 бали – Our Atlantic;
  • 3 бали – Barleben;
  • 4 бали – Cloudless;
  • 5 балів – ROXOLANA;
  • 6 балів – Wellboy;
  • 7 балів – Alina Pash;
  • 8 балів – Kalush Orchestra.

За підсумками голосування, з результатами 15 балів, переможницею Нацвідбору стала Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків".

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Нагадаємо, що Суспільне переглянуло заявки від 284 учасників, з яких обрали 27 конкурсантів. У фіналі ж претендентів на перемогу було вісім:

  • Barleben – Hear My Words
  • Cloudless – All Be Alright
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моє кохання
  • Alina Pash — Тіні забутих предків
  • Kalush Orchestra – Stefania
  • Roxolana – Girlzzzz
  • Wellboy – Nozzy Bossy


Господарем "Євробачення-2022" стало місто Турін, Італія. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал проходитиме на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали – 10 та 12 травня.

Раніше Alina Pash гостро відреагувала на звинувачення у відвіданні РФ. Нагадаємо, що артистка їздила в окупований Крим і літала до Москви, її внесли до "Миротворця".

Аліна Паш у базі "Миротворця"
Аліна Паш у базі "Миротворця" / Фото: myrotvorets

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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