Переможець Танців з зірками Максим Леонов налякав кадрами з місця ДТП: Хлопці, любите життя

Не так давно учасник "Танців з зірками" Макс Єжов дивом залишився в живих, потрапивши в страшну аварію. Цього разу раз його колега, Максим Леонов, теж потрапив у ДТП, але менш серйозніше.
Автомобіль Леонова марки BMW врізався у відбійник. Відповідне фото танцюрист опублікував в Instastrories.
Леонов поспішив заспокоїти своїх підписників, повідомивши, що з ним все в порядку.
Далі по темі
Друзі, вибачте за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові, і це найважливіше. Любіть життя, це найкайфовіше, що у нас є, – сказав Максим.
Що відомо про Макса Леонова?
Макс Леонов – відомий український танцюрист і хореограф. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі за версією IDSA і віце-чемпіон України. Учасник шоу "Танці з зірками". У 2020 році він танцював в парі з Сантою Дімопулос – разом вони стали переможцями минулого сезону.
У 2018 році він танцював в парі з телеведучою Машею Єфросініною, а в 2019-му – з актрисою "Кварталу 95" Оленою Кравець.
Дивіться відео про зірок, які ледь не загинули у ДТП:
Інші новини на тему:
- Потрапляв у аварії і не раз: Олег Винник шокував історією про ДТП. Співак потрапляв в аварії як мінімум тричі і тепер він особливо обережний на дорозі.
- Водій, що віз Ксенію Собчак в аеропорт, визнав свою провину в смертельній ДТП.
- Ксенія Собчак потрапила в жахливу ДТП. Ведуча жива, двоє людей загинули.