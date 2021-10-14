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Переможець Танців з зірками Максим Леонов налякав кадрами з місця ДТП: Хлопці, любите життя

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
14 жовтня, 20:22
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Відомий український хореограф і танцюрист максим Леонов шокував своїх шанувальників знімком з місця аварії в Instagram. Неприємний інцидент трапився з чоловіком сьогодні вдень
Максим Леонов потрапив в ДТП
Максим Леонов потрапив в ДТП / Фото: instagram.com/maksleonov_official

Не так давно учасник "Танців з зірками" Макс Єжов дивом залишився в живих, потрапивши в страшну аварію. Цього разу раз його колега, Максим Леонов, теж потрапив у ДТП, але менш серйозніше.

Автомобіль Леонова марки BMW врізався у відбійник. Відповідне фото танцюрист опублікував в Instastrories.

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Скріншот: Instagram

Леонов поспішив заспокоїти своїх підписників, повідомивши, що з ним все в порядку.

Друзі, вибачте за шок-контент серед білого дня. Всі живі, всі здорові, і це найважливіше. Любіть життя, це найкайфовіше, що у нас є, – сказав Максим.

Що відомо про Макса Леонова?

Макс Леонов – відомий український танцюрист і хореограф. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі за версією IDSA і віце-чемпіон України. Учасник шоу "Танці з зірками". У 2020 році він танцював в парі з Сантою Дімопулос – разом вони стали переможцями минулого сезону.

У 2018 році він танцював в парі з телеведучою Машею Єфросініною, а в 2019-му – з актрисою "Кварталу 95" Оленою Кравець.

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Дивіться відео про зірок, які ледь не загинули у ДТП:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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