Чому бути другом для дитини – це нормально: поради зіркової мами Марини Кухар

Успішна ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар відверто розповіла, як складаються її стосунки з дочкою-підлітком і як вона ставиться до виховання

Телеведуча Марина Кухар про виховання доньки: Дистанція мати-дочка - з минулого століття / Фото: телеканал "Україна"

Ведуча Марина Кухар зізнається: вона завжди намагається, щоб в житті дитини було якомога більше приводів для радості. Тому, намагається захистити від тих складнощів, з якими сама стикалася в дитинстві.

Дистанція мати-донька – це ж з минулого сторіччя. Навіщо вона? Створювати комфортну ілюзію контролю? Ні, це не про нас. Так, я вважаю її своїм другом. А перша ознака дружби – це довіра. Звісно ж, в процесі дорослішання, у неї з'являються свої таємниці, якими не завжди хочеться поділитися, але це зрозуміло і прийнятно для мене. Поруч зі мною – особистість, – поділилася зірка новин "Сьогодні".

За словами Марини Кухар, вона сприймала дитину як самодостатню особистість з її народження. Тому, вважає ведуча, багато її знайомих часто дивуються зрілим судженням дочки і кажуть, що Аня доросліша за багатьох своїх ровесників.

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Марина Кухар та її дочка Аня / Фото: телеканал "Україна"

Щодо майбутньої професії дочки ведуча переконана, що це однозначно повинен бути особистий вибір дитини. Зараз Аня навчається в 7 класі і не озвучувала бажань стати журналісткою або телеведучою.

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Однак, зіркова мама вже не раз помічала, як дочка користується деякими прийомами її професії.

Часто з розмов із її друзями чую фрази: "Я зібрала про це інформацію", "Це треба перевірити ще раз" або ж нещодавно розчулила фраза з телефонної розмови з подругою "А ти впевнена в джерелі?", – розповіла Марина Кухар.

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