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Чому Олена Кравець хвилюється перед прем'єрою фільму "Велика Прогулянка"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 13:23
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Олена Кравець дебютувала у великому кіно. Вона зіграла головну роль у комедії "Велика прогулянка"
Олена Кравець розповіла про зйомки у "Великій Прогулянці"
Олена Кравець розповіла про зйомки у "Великій Прогулянці" / Фото: прес-служба

Олена Кравець в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" розповіла, що здивувало її у час зйомок народної комедії "Велика Прогулянка" ,чим їй близька Таня Драгоманова і чому знімальна група так і не спробувала шашлик

Зйомки у "Великій прогулянці" стали для Олени Кравець дебютом у великому кіно, і тепер зірка з хвилюванням чекає на прем'єру.

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Це у мене дебютна роль у повному метрі. Я дуже хвилююся перед прем'єрою. Тому що я ніколи не дивлюся плейбек, тобто те, що ми зняли. Так, що я це бачитиму вперше, – каже Олена Кравець.

За словами Олени Кравець, актори та знімальна група швидко потоваришували та працювали у дуже веселій атмосфері. Неабияк вразили всіх зіркові камео: футболісти "Шахтаря" Андрій Пятов та Євген Коноплянка, а також запальна VERKA SERDUCHKA з мамою.

Футболісти здивували нас насамперед своєю акторською грою. Ми не чекали такого! Вони талановиті не лише у футболі. Ну а VERKA SERDUCHKA, ви ж розумієте, вона заходить у кадр, і це енергія, яка зносить тебе. Це природний комізм, – розповідає зірка народної комедії.

Вєрка Сердючка на зйомках фільму "Велика Прогулянка" (2022)
Вєрка Сердючка на зйомках фільму "Велика Прогулянка" (2022) / Фото: прес-служба

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Знімальний день на майданчику розпочинався о сьомій годині ранку. Щоб дістатися мальовничого лужка під Києвом, де родини Драгоманових та Наливайченків вели свою "битву за місце під мангал", виїжджати з міста доводилося ще о п'ятій годині. І ці ранні підйоми стали чи не найскладнішими для Олени Кравець.

Я й так рано встаю. Але 5… це було дуже рано. А так було чудово. Це дуже мальовниче місце. І я сумую за ним. Там дуже чисте озеро, багато зелені. У нас навіть була своя коза, яку ми там годували всі, – ділиться спогадами зі зйомок акторка.

Також, у студії "Ранку з Україною" Олена Кравець розкрила один із секретів лаштунків "Великої Прогулянки". За сюжетом комедії, герої планують смажити шашлик, навіть гасло фільму – "шампури догори!", але актори і знімальна група так і не спробували на майданчику смаженого м'яса.

Я не хочу все розкривати. Але шашлик знімався у кількох дублях. Ми не могли його їсти тому, що його поливали спеціальною рідиною. Він мав палати, він підгорів. Тому ми їли – кавуни! Було багато кавунів, і ми їх їли як не в собі, – згадує Олена Кравець.

Олена Кравець на зйомках фільму "Велика Прогулянка"
Олена Кравець на зйомках фільму "Велика Прогулянка" / Фото: прес-служба

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Героїня Олени Кравець, "глава сім'ї", викладач культурології, дружина та мама двох дітей Таня Драгоманова близька до акторки своєю душевністю та іронією.

Тетяна моя – вона така освічена викладачка в університеті. Вона така сильна, самодостатня жінка, але має певний спад у стосунках з чоловіком. Вона з одного боку хоче бути слабкою жінкою поруч із ним, з іншого – не може впоратися зі своїми амбіціями, навіть коли залишається на самоті. Але вона його дуже любить. Це так цікаво спостерігати. Мені дуже близька така душевність у персонажів. І ось ця історія, до речі, дуже іронічна та весела, мені здається, вона стала запорукою відновлення їхніх стосунків, – розповідає Олена Кравець.

"Велика прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року

Раніше ми розповідали, що Олена Кравець з'явилася із донькою на світському заході.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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