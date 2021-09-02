Приходько не спілкується з мамою вже 2 роки. Бабуся досі не бачила свого 7-місячного онука

Співачка і зоряний експерт вокального шоу "Співають всі!" Анастасія Приходько розповіла про складні відносини з мамою

Анастасія Приходько розповіла про складні стосунки з мамою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Таке зізнання Анастасія зробила в ефірі програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна". Співачка розповіла, що мама досі не бачила її молодшого сина Луку, який народився в минулому році. Приходько зазначила, що раніше цю історію ще нікому не розповідала і поки не готова обговорювати цю тему.

Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони це роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння і якогось досвіду, який у мене був, щоб просто перестати спілкуватися з усією родиною. Я так скажу: зрада – це великий біль, – пояснила Анастасія Приходько.

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Анастасія Приходько з сином Лукою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Як зізналася співачка, її мама не дуже цікавилася життям онуків. Навіть старшого сина Приходько мама бачила всього кілька разів.

Вона Луку навіть не бачила. Вона і Гордія не бачила, якщо порахувати за весь період, коли ми спілкувалися, максимум раз 5. Напевно, дуже зайнята людина, – поділилася з журналістами каналу" Україна "артистка.

У Анастасії Приходько троє дітей: двоє синів і дочка. У вересні 2020 року артистка повінчалася зі своїм чоловіком в церкві .

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