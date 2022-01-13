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Чому насправді розпався Artik & Asti – одкровення екссолістки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 16:25
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Зараз Ганна активно будує сольну кар'єру і вже незабаром випустить трек. Але чому ж вона так різко вирішила покинути гурт на самому піку популярності – читайте нижче
Анна Дзюба розповіла про справжню причину відходу від Artik.
Анна Дзюба розповіла про справжню причину відходу від Artik. / Фото: instagram.com/astiselfmade/, instagram.com/artikastiofficial

Після оголошення про розпад дуету Artik & Asti Ганна Дзюба кардинально змінила імідж, підписала контракт із відомим музичним лейблом Universal і вже встигла заінтригувати тизером кліпу.

Так як усі права на старі хіти належать засновнику Artik & Asti та його ж учаснику Артему Умріхіну, то Ганні Дзюбі потрібно плідно працювати з нуля, аби підкорити прихильників своєї творічстю.

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Та незважаючи на розпад, співачка зізнається, що вони з Artik залишилися приятелями і причина її відходу зовсім не у конфлікті з Артемом, про що ходили чутки.

Співачка розповіла про стосунки з ексколегою.
Співачка розповіла про стосунки з ексколегою. / Фото: instagram.com/artikastiofficial

У нас цілком нормальні та прийнятні стосунки. Ми добре спілкуємось. Я привітала свою хрещеницю та Ітана (діти Умріхіна, – Ред.) з Новим роком. Але зараз ми суперблизько не підтримуємо стосунки, – ділиться Аня, повідомляє Peopletalk.

Так як артисти офіційно не називали причини розпаду дуету, то в Мережі ходило чимало чуток навколо цієї події. Дехто нарікав, мов у Asti зіркова хвороба, інші ж вважали, що все через вагітність співачки або ж через сварки.

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І поки всі гадають, що там таке сталось, Дзюба нарешті вирішила у новому році привідкрити завісу таємниці. За її словами, річ...у ній самій!

Я не дуже хочу обговорювати цю тему та заглиблюватися. Розповім так, як є, скажу те, що сталося у мені. Пташка вистрибнула з гніздечка, бо вона виросла. Я вдячна Artik за те, що ми виросли разом, – пояснює зірка.

Asti готується до повернення на сцену
Asti готується до повернення на сцену / Фото: Инстаграм

До речі, співачка не стала креативити над псевдонімом – вона виступатиме як Anna Asti. Як зауважує артистка, дует – це не вічно, і однією митті вона це збагнула сама.

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Ми пройшли дуже довгий і крутий шлях, але кожен артист певної миті розуміє, що співати в дуеті — це не вічна історія. У кожного є свої амбіції, тому настав час нам теж розставити крапки над "i" і розійтися сольними дорогами, – додала Дзюба.

Дует Artik & Asti був створений у 2010 році в Україні. Дебютний альбом #РайОдинНаДвоих вийшов у 2013 році. Популярність до дуету прийшла у Росії. Найпопулярніші треки "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

Нагадаємо, що після відходу Ганни Дзюби Artik & Asti продовжив своє існування. Артем Умріхін оголосив, що вже знайшов нову солістку, з якою працює над новими хітами.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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