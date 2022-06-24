Під гіпнозом та в надувному басейні: мовчунка Тодоренко розповіла, як народжуватиме

Мовчазна зірка "Орла і решки" готується до появи на світ другої дитини. На цей раз Тодоренко вирішила поекспериментувати

Вагітна "голубка миру" з травня знаходиться на Балі, де намагається освоїти духовні практики та підготується до народження дитини.

Схоже, острів так сильно вплинув на телеведучу, що вирішила відмовитися від традиційної медицини. В своєму Telegram-канале Тодоренко поділилася з шанувальникам фотографією кімнати з ліжком та надувним басейном

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Скріншот

Як виявилось, у цьому приміщенні приймають пологи. І схоже, що друга дитина телеведучої з'явиться не в лікарняній палаті, а в номері готелю.

До того ж Тодоренко розповіла, що вже розпочала підготовку до природних пологів під гіпнозом та попросила передплатниць поділитися своїми історіями про народження дітей у домашніх умовах.

Дівчата, зараз проходжу курс з гіпнородів, мені необхідно виконати завдання – послухати фантастичні історії про пологи (домашні чи природні). – Розкажіть, будь ласка, про свій досвід пологів, у кого він був максимально позитивним, – написала Регіна.

За словами телеведучої, незважаючи на те, що це її друга вагітність, вона дуже переймається.

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Але схоже, що родина Тодоренка підтримує її божевільні ідеї. Раніше мати з Одеси телеведучою привселюдно звернулася до дочки з підтримкою.