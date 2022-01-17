Під наркозом на операційному столі: Ганна Трінчер показала, як збільшувала груди

Блогер та співачка вирішила поділитися зі своєю аудиторією всіма етапами збільшення грудей. Фанати побачили Трінчер на операційному столі під наркозом

/ Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ганна Трінчер, яка ще у грудні розповіла своїм шанувальникам про наміри зробити пластику грудей , вирішила подробиці показати весь процес зміни зовнішності

У своєму Instagram-акаунті співачка та блогер склала для передплатників цілий план виходу історій з усіма подробицями. Трінчер пообіцяла шанувальникам, що не лише розповість, як пройшла операція зі збільшення грудей, а й покаже ексклюзивні кадри з операційної.

Реклама

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

На відео блогер описала свої емоції та переживання під час операції, за її словами, їй було дуже страшно. На перших кадрах видно, як Ганну привезли до палати і почали готувати до майбутньої маммопластики.

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

На грудях у дівчини намалювали спеціальну схему, якою користуються пластичні хірурги. Потім Трінчер занурили у загальний наркоз.

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

У своїх Instastories Трінчер не раз розповідала аудиторії про те, що має намір зробити пишне погруддя. За словами співачки, вона сподівалася, що натуральні груди виростуть до 17 років, але зараз дівчині 20 і довгоочікуваного дива не сталося.

Реклама

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

13 січня настав день X! Я переживала страшенно. Купа думок лізла в голову: "А раптом не приживеться? А раптом я не вийду з наркозу?" – поділилася своїми переживаннями після пластики Трінчер.

Зараз блогер приходить до тями після хірургічного втручання, а попереду на неї чекає реабілітація. А поки що шанувальники раз у раз скролять стрічку в очікуванні побачити нові груди Трінчер у всій красі.

Раніше ми писали про те, що хлопець Ганни Трінчер Олександр Волошин теж опинився у лікарні та переніс операцію .