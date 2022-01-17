Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Під наркозом на операційному столі: Ганна Трінчер показала, як збільшувала груди

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 16:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Блогер та співачка вирішила поділитися зі своєю аудиторією всіма етапами збільшення грудей. Фанати побачили Трінчер на операційному столі під наркозом
/ Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ганна Трінчер, яка ще у грудні розповіла своїм шанувальникам про наміри зробити пластику грудей , вирішила подробиці показати весь процес зміни зовнішності

У своєму Instagram-акаунті співачка та блогер склала для передплатників цілий план виходу історій з усіма подробицями. Трінчер пообіцяла шанувальникам, що не лише розповість, як пройшла операція зі збільшення грудей, а й покаже ексклюзивні кадри з операційної.

Реклама
Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

На відео блогер описала свої емоції та переживання під час операції, за її словами, їй було дуже страшно. На перших кадрах видно, як Ганну привезли до палати і почали готувати до майбутньої маммопластики.

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

На грудях у дівчини намалювали спеціальну схему, якою користуються пластичні хірурги. Потім Трінчер занурили у загальний наркоз.

Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

У своїх Instastories Трінчер не раз розповідала аудиторії про те, що має намір зробити пишне погруддя. За словами співачки, вона сподівалася, що натуральні груди виростуть до 17 років, але зараз дівчині 20 і довгоочікуваного дива не сталося.

Реклама
Скріншот – instagram.com/annatrincher_official/

13 січня настав день X! Я переживала страшенно. Купа думок лізла в голову: "А раптом не приживеться? А раптом я не вийду з наркозу?" – поділилася своїми переживаннями після пластики Трінчер.

Зараз блогер приходить до тями після хірургічного втручання, а попереду на неї чекає реабілітація. А поки що шанувальники раз у раз скролять стрічку в очікуванні побачити нові груди Трінчер у всій красі.

Раніше ми писали про те, що хлопець Ганни Трінчер Олександр Волошин теж опинився у лікарні та переніс операцію .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
17 січня. Мухаммед Алі. Рівно 80 років тому народився Касіус Клей – американський боксер, один із найвидатніших світових спортсменів, відомий як Мухаммед Алі…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти