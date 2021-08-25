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"Варто чи ні" в нашій ДНК. З Пономарьовим на святковому концерті заспівав весь "Олімпійський" (відео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
25 серпня, 06:30
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Цю композицію багато хто знає напам'ять, тому не дивно, що під час виступу Олександра, йому підспівував весь стадіон
Олександр Пономарьов виконав свій хіт "Варто чи ні" на НСК "Олімпійський"
Олександр Пономарьов виконав свій хіт "Варто чи ні" на НСК "Олімпійський" / Фото: Скріншот з YouTube

На концерті до Дня Незалежності України, який пройшов вчора, 24 серпня, Олександр Пономарьов та багато інших виконавців не залишили глядачів байдужими.

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Гості концерту підспівували музикантам, вмикали ліхтарики і танцювали. Коли на сцену вийшов Пономарьов, публіка зустріла його бурхливими оплесками. Протягом всього його виступу глядачі співали разом з Олександром.

Пісня "Варто чи ні", яку написав Олександр Пономарьов, вийшла в 2005 році і стала композицією на всі часи – її люблять і слухають досі. Пісню знають напам'ять представники відразу декількох поколінь.

Зазначимо, що концерт, що пройшов на "Олімпійському", мав назву "Незалежність у Нашій ДНК". На святі виступили 34 українських артисти. Раніше навколо концерту виник скандал – деякі знамениті українські артисти не були запрошені виступити на сцені, через що вони образилися на організаторів.

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Зазначимо, що чимало українських артистів з різних причин відмовилися брати участь в концерті до Дня Незалежності.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка під дощем запалила сцену "Олімпійського" на концерті до Дня Незалежності України.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на "Новій хвилі" в Сочі - курорті країни-агресора, я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності.

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