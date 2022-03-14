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Подарунок від рашистів: у дім Ігоря Кондратюка прилетів снаряд (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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14 березня, 18:44
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Український продюсер показав фото свого будинку під Києвом із розбитими вікнами
В будинок Ігоря Кондратюка впав снаряд
В будинок Ігоря Кондратюка впав снаряд / Фото: facebook.com/kondratjukigor

14 березня Ігор Кондратюк святкує 60-річчя. "Подарунок" від окупантів прилетів в будинок продюсера під Києвом кілька годин тому.

У своєму Facebook-профілі Кондратюк опублікував кілька світлин та показав наслідки обстрілу.

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Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!, – написав Ігор Кондратюк у пості.

Раніше Ігор Кондратюк розкритикував російських зірок та громадян, які після вторгнення росії в Україну почали вибачатися та говорити, як їм соромно.

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Він зазначив, що сам уже давно обірвав усі контакти зі знаменитостями-"кримнашистами", які підтримували окупацію Криму та не визнавали втручання рф.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Підполковник Літун Андрій - командир 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув, захищаючи Батьківщину та прикриваючи побратимів. Ціною свого життя врятував від полону та загибелі більше тисячі українських бійців. За особисту мужність йому присвоєно звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Герус Андрій - бойовий льотчик-ас. Над містом Кропивницький збив ворожий Іл-76, чим не допустив висадку російського десанту з озброєнням. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
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