Подарунок від рашистів: у дім Ігоря Кондратюка прилетів снаряд (фото)

Український продюсер показав фото свого будинку під Києвом із розбитими вікнами

В будинок Ігоря Кондратюка впав снаряд / Фото: facebook.com/kondratjukigor

14 березня Ігор Кондратюк святкує 60-річчя. "Подарунок" від окупантів прилетів в будинок продюсера під Києвом кілька годин тому.

У своєму Facebook-профілі Кондратюк опублікував кілька світлин та показав наслідки обстрілу.

Реклама

Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни – лайно планети Земля, – поцілили в наш будинок під Києвом. Палайте в пеклі, імперські безславні безмозглі покидьки! Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!, – написав Ігор Кондратюк у пості.

Раніше Ігор Кондратюк розкритикував російських зірок та громадян, які після вторгнення росії в Україну почали вибачатися та говорити, як їм соромно.

Реклама

Він зазначив, що сам уже давно обірвав усі контакти зі знаменитостями-"кримнашистами", які підтримували окупацію Криму та не визнавали втручання рф.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!