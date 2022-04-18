Ірина Федишин показала моторошні кадри зі Львова та звернулася до містян з важливим проханням

Сьогодні вранці російські окупанти вдарили ракетами по місту. Внаслідок є загиблі та постраждалі

Ірина Федишин звернулась до мешканців Львова / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Ірина Федишин разом із сім'єю перебуває у Львові. Тож вона не зі слухів знає, що вранці російські нелюди завдали авіаудару по місту. Співачка вирішила прокоментувати ворожу авіаатаку та вчергове закликати містян бути обережними.

У Instagram Федишин опублікувала фото машини, знищеної внаслідок ракетного обстрілу. Також артистка показала світлину неба, затягнутого темною хмарою після вибуху.

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Сьогодні у Львові від російських ракет загинули люди. Щирі співчуття родинам загиблих. Світла пам’ять. Зранку прокинулися від повітряної тривоги і сховалися в укриття. На жаль, Львів піддався ракетним обстрілам. За інформацією від мера міста, одна з ракет поцілила у цивільний об’єкт — шиномонтаж. Попередньо загинуло 7 людей. 11 поранено, серед них 1 дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів. Друзі, не нехтуйте повітряною тривогою, – написала зірка.

Раніше ми повідомляли, що Ірина Федишин випустила пісню про жертв російських катів у Бучі – Розстріляна весна. Співачка зізналася, що поки записувала сингл, вона плакала.