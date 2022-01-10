Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка

Золотий глобус 2022

Донька Бейонсе

Хвороба Преснякова

Пузатий Ді Капріо

Брітні до зриву

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Поки Огнєвіч наодинці подорожує Африкою, фіналіст Холостячки відпочиває з коханою у Львові

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 14:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз фіналіст реаліті Дмитро Шевченко романтично проводить час з дівчиною у рідному Львові, поки Злата Огнєвіч наоднинці досліджує Африку
Злата Огнєвіч та Дмитро Шевченко поділилась, як проводять зимові канікули.
Злата Огнєвіч та Дмитро Шевченко поділилась, як проводять зимові канікули. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dmitrij_sheff

Напередодні Нового року один із фаворитів "Холостячки-2" Дмитро Шевченко зізнався фанам - він нарешті знайшов кохання. Його обраницею стала 34-річна українська співачка Катерина Шеффер, яка виховує сина та також брала участь в проєкті "Холостяк-1" з хореографом Максом Чмерковським.

Схоже, що чоловік справді щасливий у нових стосунках. Так, Шевченко влаштував для коханої сюрприз – разом вони вирушили на різдвяні свята до Львова, де провили неймовірно романтично час.

Реклама

В Instagram Діма Шевченко виклав казкове відео нічного міста. На ролику видно, як закохані каталися в машині, яка світилась гірляндами, розважалися в центрі міста, а ще багато обіймалися і цілувалися.

Скріншот Instargam/dmitrij_sheff

Зазначимо, що Шевченко був справжнім джентельменом. Він завжди тримав Шеффер за руку і ні на мить не відпускав її.

Наша поїздка до Львова була неймовірна, вона подарувала нам масу емоцій та спогадів. Було багато піших прогулянок, смачної їжі, зустрічі з друзями. Словом, це було неймовірно, – поділився емоціями Шевченко.

Реклама

Цікаво, що парочка співала культову пісню Кевіна Маклауда Jingle Bells. До речі, під неї було і змонтовано ролик.

Тим часом співачка та героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч вирушила на канікули на Занзібар. Зірка розповіла шанувальникам про сафарі, місцевий клімат, та загалом екзотичну країну, яка їй до душі.

Злата Огнєвіч на Занзібарі.
Злата Огнєвіч на Занзібарі. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Варто взяти мінімально триденне сафарі: і тварин більше побачите, та й саму Танзанію, а ще – манливу Кіліманджаро. Будьте готові, що їздити потрібно багато і по бездоріжжю – теж. А ще – сонце, але мені якраз кайфово, я потрапила в ідеальний клімат, – додала дівчина.

Фоловери хочуть, аби Злата відпочивала з Максимом.
Фоловери хочуть, аби Злата відпочивала з Максимом. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Скоріше всього, в Африку Злата поїхала сама. Оскільки яскраві фото артистка робить за допомогою селфі-палки, також вона ні слова не сказала про потенційних приятелів-мандрівників. І за це фоловери їй нарікали, бо ж вони хотіли поруч з нею бачити....Максима Тарапату, з яким Огнєвіч зблизилась після розлучення з переможцем проєкту.

Нагадаємо, раніше один із найяскравіших учасників "Холостячки-2" Юрій Рудий розповів нам про враження від участі та зізнався, чи стежить за життям Злати.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
MARUV заспівала про вакцинацію
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти