Поки Огнєвіч наодинці подорожує Африкою, фіналіст Холостячки відпочиває з коханою у Львові

Зараз фіналіст реаліті Дмитро Шевченко романтично проводить час з дівчиною у рідному Львові, поки Злата Огнєвіч наоднинці досліджує Африку

Злата Огнєвіч та Дмитро Шевченко поділилась, як проводять зимові канікули. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dmitrij_sheff

Напередодні Нового року один із фаворитів "Холостячки-2" Дмитро Шевченко зізнався фанам - він нарешті знайшов кохання. Його обраницею стала 34-річна українська співачка Катерина Шеффер, яка виховує сина та також брала участь в проєкті "Холостяк-1" з хореографом Максом Чмерковським.

Схоже, що чоловік справді щасливий у нових стосунках. Так, Шевченко влаштував для коханої сюрприз – разом вони вирушили на різдвяні свята до Львова, де провили неймовірно романтично час.

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В Instagram Діма Шевченко виклав казкове відео нічного міста. На ролику видно, як закохані каталися в машині, яка світилась гірляндами, розважалися в центрі міста, а ще багато обіймалися і цілувалися.

Зазначимо, що Шевченко був справжнім джентельменом. Він завжди тримав Шеффер за руку і ні на мить не відпускав її.

Наша поїздка до Львова була неймовірна, вона подарувала нам масу емоцій та спогадів. Було багато піших прогулянок, смачної їжі, зустрічі з друзями. Словом, це було неймовірно, – поділився емоціями Шевченко.

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Цікаво, що парочка співала культову пісню Кевіна Маклауда Jingle Bells. До речі, під неї було і змонтовано ролик.



Тим часом співачка та героїня "Холостячки-2" Злата Огнєвіч вирушила на канікули на Занзібар. Зірка розповіла шанувальникам про сафарі, місцевий клімат, та загалом екзотичну країну, яка їй до душі.

Злата Огнєвіч на Занзібарі. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Варто взяти мінімально триденне сафарі: і тварин більше побачите, та й саму Танзанію, а ще – манливу Кіліманджаро. Будьте готові, що їздити потрібно багато і по бездоріжжю – теж. А ще – сонце, але мені якраз кайфово, я потрапила в ідеальний клімат, – додала дівчина.

Фоловери хочуть, аби Злата відпочивала з Максимом. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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Скоріше всього, в Африку Злата поїхала сама. Оскільки яскраві фото артистка робить за допомогою селфі-палки, також вона ні слова не сказала про потенційних приятелів-мандрівників. І за це фоловери їй нарікали, бо ж вони хотіли поруч з нею бачити....Максима Тарапату, з яким Огнєвіч зблизилась після розлучення з переможцем проєкту.

Нагадаємо, раніше один із найяскравіших учасників "Холостячки-2" Юрій Рудий розповів нам про враження від участі та зізнався, чи стежить за життям Злати.