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Покладу присвоїли звання "Герой України" після скандалу з привітанням від президента Зеленського у Viber

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 14:29
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Сьогодні, 10 грудня, видатний український композитор Ігор Поклад святкує свій ювілей – музикантові виповнюється 80 років. Президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти ювіляру звання "Герой України"
Зеленський присвоїв Покладу звання "Герой України"
Зеленський присвоїв Покладу звання "Герой України" / Фото: YouTube, Офис Президента Украины

Нещодавній курйоз з привітанням Ігоря Поклада від Офісу президента через Viber, якого у композитора не виявилося, викликав ажіотаж серед українців.

Одразу після скандалу глава держави вирішив присвоїти Покладу звання "Герой України". Відповідний указ з'явився на сайті президента учора, 9 грудня.

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Так, згідно з указом, звання народному артисту України надали за видатні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну творчу діяльність.

Варто зазначити, що достеменно невідомо, чи це був запланований сюрприз ювіляру, чи таким чином пан Зеленський вирішив виправити ситуацію. Проте факт залишається фактом.

Чим відомий Ігор Поклад?

Український композитор та опермейстер має звання заслуженого діяча мистецтв УРСР, народного артиста України, а також є лауреатом Шевченківської премії та членом Національної спілки композиторів України.

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За свою багаторічну кар'єру Поклад написав понад 150 пісень та музичний супровід для більш ніж 10 фільмів. Найвідоміші композиції Поклада: "Ой, летіли дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Скрипка грає", "Зелен-клен", "Тиха вода", "Тече вода", "Наречена".

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