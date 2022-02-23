"Поклоніння" Путіну та сутичка з поліцією: у що вляпувалась Сніжана Єгорова

23 лютого скандальна телеведуча та акторка святкує 50-річчя. Згадуємо її найодіозніші витівки та висловлювання

Розповідаємо, як Сніжана Єгорова заробила репутацію скандальної персони. / Фото: скриншот, Колаж: Сьогодні

Останні кілька років ім'я Сніжани Єгорової асоціюється більше з гучними скандалами, аніж з професійними досягненнями. А після публічного "восхваляння" Володимира Путіна на телеведучу обвалилася ще потужніша хвиля хейту!

У день народження Сніжани Єгорової сайт "Сьогодні" вирішив згадати, як ведуча розважальних програм раптово стала топ-скандальною персоною в Україні.

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Аліментний скандал з Мухарським

Єгорова двічі була заміжня. Першим її обранцем був український режисер Семен Горов. Пара прожила в шлюбі 10 років і виховала двох дочок – Анастасію та Олександру.

З 2006 до 2015 року телеведуча була в шлюбі з шоуменом Антіном Мухарським. У них є троє спільних дітей – сини Андрій та Іван, а також донька Аріна.

Мухарський та Єгорова / Фото: Instagram

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Під час шлюборозлучного процесу експодружжя регулювали питання про опіку над спільними дітьми, що стало причиною гучних скандалів. Єгорова називала Мухарського "злісним неплатником аліментів" і забороняла йому бачитися з спадкоємцями.

Шоумен зі свого боку стверджував, що залишив ексдружині і дітям все майно, нажите в шлюбі, а також взяв на себе відповідальність виплачувати спадкоємцям 3 тисячі доларів на місяць.

Раніше Антін ділився, що однією з причин розлучення були публічні образи дружини.

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Моя тоді ще законна дружина, називала мене "маминим синочком, якому вона все дала в цьому житті", "абсолютно безвідповідальним товаришем, який кинув своїх дітей"... Я зробив висновок, що наш шлюб дійсно вичерпаний, – пояснював Антін.

"Поклоніння" Путіну

На тлі загроз Україні з боку Кремля Єгорова відкрито підтримує президента РФ Володимира Путіна. Так, акторка є фанаткою політика і не приховує цього! Раніше Сніжана радила українцям дивитися проросійські пропагандистські програми, називаючи їх "таблеткою від божевілля", яка нібито допоможе розкрити "всесвітню брехню США".

Скріншот: facebook.com/snezhana.egorova.9

Але на цьому Єгорова не перестала дивувати. Днями вона назвала Путіна "героєм нашого часу" після визнання ним "ЛДНР".

Путін підписав указ про визнання "Л/ДНР"! Бог на допомогу! Нехай прилетить мир на землю Донбасу! Без хибного пафосу, герой нашого часу, – писала Єгорова.

Ведуча назвала героїв України "рагулями"

У 2020 році Єгорова заявила, що їй не подобаються українські воїни. За її словами, це люди, які "ніколи нічому не вчилися, чи не вкладалися та не прагнули ні до чого".

Все що пропонується останнім часом, в постмайданний час, наприклад, мене абсолютно не влаштовує. Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють на суржику. І готові своє життя покласти... Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє, – казала вона.

За словами Єгорової, це можна розцінювати як подвиг, але це може говорити і про "високу суїцидальну готовність", тому що людина нібито не бачить перспектив у житті, воно не представляє для неї цінності і вона готова розпорядитися ним як завгодно: "Як наркомани, які за дозу готові віддати останню кров. Це не нормально".

Сварка з поліцією через марафон

У 2017 році Сніжана Єгорова поскандалила з патрульними. Сталося це тоді, коли в Києві відбувався марафон, і центральні вулиці були перекриті.

Єгорова з дітьми їхала на роботу і вирішила об’їхати перекритий шлях по бордюру. А коли її зупинила поліція, то вона вчинила сварку, записуючи розмову на телефон.

Спочатку акторка виклала відео у соцмережі, однак після хвилі хейту – видалила. Але, як то кажуть – інтернет все памятає

Єгорова тицяла поліцейському в обличчя прескартою і волала, що запізнюється на ефір. На що поліцейський здивувався, що журналістка не знає про марафон і перекриті вулиці та щей порушує закон.

Окрім цього, Сніжана Єгорова обзивала українських дітей зрадниками, а Верховну Раду – божевільнею.

Як ми бачимо, Єгорова справді заробила собі скандальну репутацію, від якої, вже навряд чи, зможе позбутись.