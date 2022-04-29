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Для підтримки бойового духу: Макс Барських випустив розривний хіт Don't f*ck with Ukraine

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 10:16
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Don't fuck with Ukraine – це справжній розрив! Це хіт, у якому використано головні фрази під час війни
Цей трек Барских вже розриває соцмережі
Цей трек Барских вже розриває соцмережі / Фото: прес-служба, скриншот

Сьогодні відбулася прем'єра хіта Макса Барських, на який чекали всі шанувальники його таланту, а також фанати якісної української музики. Зустрічайте прем'єру Don't Fuck with Ukraine!

Новий качовий трек Макс Барських присвятив ЗСУ та народному опору. Співак щиро захоплюється мужністю та силою наших захисників в армії та тих, хто бореться рашистською ордою по всіх напрямках та в інших сферах. Саме зараз світ стає свідком народження єдиної сили України.

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Барських розповідає, що після ліричної військової колискової "Буде весна" він відчув бажання створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців у всьому світі. Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

Макс Барських Don't Fuck with Ukraine: дивитися онлайн відео

Новинку артист коментує так:

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Багато хто з самого початку не вірив в Україну і думав, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою. Проте вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться із російською навалою. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, а й увесь світ. Наш приклад має заражати інші народи.

Також читайте про подорожі Макса Барських на Billboard MusicCon до США.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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