Для підтримки бойового духу: Макс Барських випустив розривний хіт Don't f*ck with Ukraine

Don't fuck with Ukraine – це справжній розрив! Це хіт, у якому використано головні фрази під час війни

Цей трек Барских вже розриває соцмережі / Фото: прес-служба, скриншот

Сьогодні відбулася прем'єра хіта Макса Барських, на який чекали всі шанувальники його таланту, а також фанати якісної української музики. Зустрічайте прем'єру Don't Fuck with Ukraine!

Новий качовий трек Макс Барських присвятив ЗСУ та народному опору. Співак щиро захоплюється мужністю та силою наших захисників в армії та тих, хто бореться рашистською ордою по всіх напрямках та в інших сферах. Саме зараз світ стає свідком народження єдиної сили України.

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Барських розповідає, що після ліричної військової колискової "Буде весна" він відчув бажання створити такий інтернаціональний трек, який покаже силу українців у всьому світі. Тому, крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

Макс Барських Don't Fuck with Ukraine: дивитися онлайн відео

Новинку артист коментує так:

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Багато хто з самого початку не вірив в Україну і думав, що наш народ зламається, а наша армія буде недостатньо сильною і мужньою. Проте вже третій місяць поспіль наша держава героїчно бореться із російською навалою. І цей прецедент змінює не лише нашу країну, а й увесь світ. Наш приклад має заражати інші народи.

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