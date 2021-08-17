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Повна зала і пісні українською: як пройшов концерт Ані Лорак в Одесі (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
17 серпня, 07:50
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Ані Лорак вперше за сім років виступила в Україні. Концерт співачки пройшов в одеському нічному клубі Itaka
Ані Лорак вперше за довгий час дала концерт в Україні
Ані Лорак вперше за довгий час дала концерт в Україні / Фото: instagram.com/anilorak

Незважаючи на негативну реакцію в Мережі концерт Ані Лорак в Одесі пройшов без провокацій. Співачка виконала свої найпопулярніші хіти, в тому числі і українською. Квитки на концерт були розпродані заздалегідь, тож не дивно, що був аншлаг.

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Коли Ані Лорак вийшла на сцену, вона не втомлювалася говорити про те, як рада бачити своїх українських шанувальників.

Як довго ми чекали зустрічі з вами. Боже мій, що відбувається! Яке щастя вас сьогодні бачити і знати, що в залі зібралися мої улюблені і рідні люди. Мої глядачі, тільки мої. Я нікому вас не віддам, – звернулася Ані Лорак до шанувальників.

Зала співала разом зі співачкою найвідоміші її пісні українською та російською мовами.

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Після концерту Ані Лорак зустрілася з українським фан-клубом. Шанувальники зізналися, що дуже чекали зустрічі зі співачкою і підготували для неї подарунок.

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Сьогодні Ані Лорак дасть ще один концерт в Одесі. Квитки на виступи вже розпродані.

Нагадаємо, зараз Ані Лорак разом з донькою Софією живе в Росії. Вона також нерідко приїжджає до України, але в серпні вона вперше за сім років виступила на сцені.

Навесні Ані вперше за довгий час побувала на українській радіостанції, де презентувала свою пісню "Наполовину".

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я не бачу її щасливою! Мені боляче дивитися на сьогоднішню Аллу Пугачову - я бачу там хвору жінку, абсолютно нещасну, розгублену ... Ось вона сидить в телеекрані й безглуздо посміхається.

Сергій Сосєдов музичний критик
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