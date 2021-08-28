Напівоголена alyona alyona розсекретила ім'я свого бойфренда

Реперка також повідомила, що живе разом із хлопцем. Зараз вони займаються переїздом і "облаштовують гніздечко"

alyona alyona розповіла, як звуть її обранця / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

На початку цього року alyona alyona зізналася, що закохалася і підтвердила це серією фото з таємничим чоловіком. пізніше ЗМІ розсекретили її можливого хлопця, хоча сама артистка цю інформацію не коментувала.

Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так, – ділилася з підписниками реперка.

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Напередодні Альона опублікувала в Instagram пост з відвертим фото, а в тексті назвала ім'я свого обранця – його звати Денис.

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Виконавиця зізналася, що живе разом зі своїм коханим.

зараз я займаюсь переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом — докуповуємо необхідні речі, щоб вдосконалити своє гніздечко, – написала alyona alyona в соцмережі.

Вона також розповіла, що витрачає в місяць близько 1-1,5 тисячі доларів і їздить на таксі, тому що не може дозволити собі власне авто.

Всі думають, що в артистів космічна кількість нулів і всюди запах доларів, – написала Альона, додавши, що у неї справи йдуть інакше.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona опинилася в центрі скандалу. Вона була в одному зі спорткарів, які влаштували дрифт навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, після чого на Софійській площі залишилися чорні сліди.

Незабаром виконавиця сама відмивала плитку в історичному місці Києва, але це не позбавило її від хейту в Мережі.

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