Напівоголена Злата Огнєвіч обурила Мережу, відпочиваючи без фаворита Холостячки-2: "Всіх наречених профукала"

Днями співачка та головна героїня "Холостячки-2" вирушила відпочивати на Занзібар. Водночас прихильників зірки турбує питання, чому ж вона поїхала сама

Злата Огнєвіч сама поїхала на зимові канікули в Африку. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Після того, як Злата Огнєвіч запалювала на новорічній вечірці разом із Максимом Тарапатою та друзями, артистка поїхала на зимові канікули в Африку. Звідти дівчина вже встигла опублікувати в Instagram декілька селфі у сексуальному купальнику та поділитись враженнями від теплої країни.

Але замість радісних та позитивних компліментів Огнєвіч потрапила під шквал критики і все через фіналіста "Холостячки-2" Максима Тарапати, якого не має поруч зі Златою на Занзібарі

Реклама

Зазначимо, що Злата Огнєвіч поділилась з фоловерами кадрами, на яких вона позує в чорному купальнику з вирізом на животі. Артистка фотографувала себе сама за допомогою селфі-палиці з різних ракурсів, демонструючи струнку фігуру та спокусливі вигини.

Фоловери хочуть, аби Злата відпочивала з Максимом. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Як наголосила зірка, вона вперше за декілька років влаштувала собі відпустку, де планує насолоджуватися відсутністю зйомок та виступів. В Африку вона полетіла сама, тому і фотографує себе сама.

Реклама

Та замість того, щоб оцінювати фігуру артистки, деякі підписники вирішили захейтити зірку та висловити своє невдоволення тим, що Злата відпочиває сама, хоч на реаліті в неї було багато прихильників, зокрема і Макс Тарапата:

Невже на відпочинку сама.

Златочко, коли вже Максік до вас під'їде? Що це за відпочинок без кохання? У СПА вам такий масаж не зроблять, який може Макс організувати.

Все супер, тільки Макса не вистачає.

Всіх наречених профукала

Ракурс сумнівний.

Ех, були на проєкті "Холостяк", а все одно користуєтеся селфі-палкою.

На цих фото бракує Макса.

Фото: скріншот instagram/zlata.ognevich

Нагадаємо, що після фіналу "Холостячки" Злата Огнєвіч та Максим Тарапата справді зблизилися. А коли стало відомо, що артистка розлучилася з переможцем проєкту – Андрієм Задворним через декілька місяців стосунків, то у Мережі заговорили про можливий роман Злати і Максима.

/ Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Ба більше, Тарапата підтримав співачку після болючого розриву з Андрієм. Вони разом ходять на прогулянки, багато спілкуються і навіть бувають на побаченнях! Після таких романтичних та милих моментів фани не бажають бачити Макса та Злату окремо один від одного.

До речі, ще до фіналу Огнєвіч помітили з Тарапатою на вулицях Києва. Дивіться відео, як Злата розгуляє містом разом з Максимом.