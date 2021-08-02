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Хто виступить на шоу до Дня незалежності України – список артистів

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
2 серпня, 16:36
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24 серпня в спортивному комплексі "Олімпійський" відбудеться масштабний концерт "Незалежність в Нашій ДНК. День Незалежності України". Режисеркою шоу виступає Катя Царик
Артисти, які виступлять на шоу до Дня незалежності України
Артисти, які виступлять на шоу до Дня незалежності України / Фото: instagram.com/mozgiband, Facebook-сторінка MONATIK, facebook.com/Oksana.Mukha.Music

Шоу присвячене 30-річчю незалежності України, тому на сцені артисти виконають пісні, що стали символами незалежності в різних куточках країни.

На офіційному сайті шоу, Ukraine 30, відзначається, що українські артисти одне за одним без пауз виконають пісні, які супроводжуватимуться ефектною хореографією з десятками танцюристів, масштабним світловим шоу з дрона, величезними екранами і яскравими костюмами.

На концерті виступлять: Сергій Бабкін, Ірина Білик, Олег Винник, Брати Гадюкіни, Валентин Дитюк, Тіна Кароль, Ніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, Наталя Могилевська, Людмила Монастирська, Океан Ельзи, Віктор Павлик, Тарас Петриненко, Оля Полякова, Олександр Пономарьов, Руслана, Потап, Софія Ротару, СКАЙ, Скрябін, Христина Соловій, BRUTTO, DOROFEEVA, DZIDZIO, JAMALA, KAZKA, MONATIK, MOZGI, Go_A, TAYANNA, VERKA SERDUCHKA, Kyiv Symphony Orchestra, а також Національний академічний ансамбль ім. П. Вірського.

Go_A виступлять на шоу до Дня Незалежності України
Go_A виступлять на шоу до Дня Незалежності України / Фото: instagram.com/go_a_band

Шоу відбудеться на НСК "Олімпійський" о 18:00.

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Дивіться відео, як минулого року до Дня Незалежності знімали концерт, який готував телеканал "Україна":

Нагадаємо, раніше ми робили огляд 5 концертів серпня в Києві, які варто відвідати.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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