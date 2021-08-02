Хто виступить на шоу до Дня незалежності України – список артистів

Цитата дня

Прийшов час сказати собі, що я сам не справляюся. Я не вмію контролювати свій гнів. Ви зрозумійте, коли людина кричить, що вона ненавидить весь світ, а ніхто їй нічого поганого не зробив (а мені ніхто нічого поганого не зробив), значить щось категорично не влаштовує мене в самому собі