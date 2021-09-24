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Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною" і ось, чому

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
24 вересня, 16:42
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Полякова та Єфросиніна разом обговорювали виховання дітей, їх становлення як особистостей і погляди на життя. Коли Маша згадала в розмові російського репера, Полякова його похвалила
Оля Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною"
Оля Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною" / Фото: YouTube, instagram.com/morgen_shtern

У новому випуску шоу "Дорослі дівчинки" Маша Єфросиніна та Оля Полякова підняли тему материнства. Ведуча нагадала про концерт Маші Полякової та її пісні з матами, за які дівчинку хейтили в соцмережах.

Маша з Олею також обговорили вибір професії дитини і те, що багато хто не може визначитися з вибором після закінчення школи і хоче бути блогерами.

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Єфросиніна привела в приклад і російського репера Моргенштерна, який постійно демонструє, що заробляє своєю музикою мільйони доларів.

Полякова цей феномен пояснила так:

Давайте почнемо з того, що Моргенштерн – глибоко талановита людина. Це потрібно теж розуміти. Будь ласка, пробуйте – записуйте пісні з матюками. Ось моя Маша пробує.

Зіркова мама зазначила, що не всім людям дано бути багатими і знаменитими, і, виховуючи своїх дочок, вона каже їм, що їхнє майбутнє повністю залежить від того, яку професію вони оберуть, що воно тільки в їхніх руках.

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Дивіться цей уривок в шоу Єфросиніної та Полякової:

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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У зв'язку з цим Алішер Моргенштерн не зможе в'їхати на територію України.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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