Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною" і ось, чому

Полякова та Єфросиніна разом обговорювали виховання дітей, їх становлення як особистостей і погляди на життя. Коли Маша згадала в розмові російського репера, Полякова його похвалила

Оля Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною" / Фото: YouTube, instagram.com/morgen_shtern

У новому випуску шоу "Дорослі дівчинки" Маша Єфросиніна та Оля Полякова підняли тему материнства. Ведуча нагадала про концерт Маші Полякової та її пісні з матами, за які дівчинку хейтили в соцмережах.

Маша з Олею також обговорили вибір професії дитини і те, що багато хто не може визначитися з вибором після закінчення школи і хоче бути блогерами.

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Єфросиніна привела в приклад і російського репера Моргенштерна, який постійно демонструє, що заробляє своєю музикою мільйони доларів.

Полякова цей феномен пояснила так:

Давайте почнемо з того, що Моргенштерн – глибоко талановита людина. Це потрібно теж розуміти. Будь ласка, пробуйте – записуйте пісні з матюками. Ось моя Маша пробує.

Зіркова мама зазначила, що не всім людям дано бути багатими і знаменитими, і, виховуючи своїх дочок, вона каже їм, що їхнє майбутнє повністю залежить від того, яку професію вони оберуть, що воно тільки в їхніх руках.

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Дивіться цей уривок в шоу Єфросиніної та Полякової:

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.

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У зв'язку з цим Алішер Моргенштерн не зможе в'їхати на територію України.

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