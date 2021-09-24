Полякова назвала Моргенштерна "глибоко талановитою людиною" і ось, чому

У новому випуску шоу "Дорослі дівчинки" Маша Єфросиніна та Оля Полякова підняли тему материнства. Ведуча нагадала про концерт Маші Полякової та її пісні з матами, за які дівчинку хейтили в соцмережах.
Маша з Олею також обговорили вибір професії дитини і те, що багато хто не може визначитися з вибором після закінчення школи і хоче бути блогерами.
Єфросиніна привела в приклад і російського репера Моргенштерна, який постійно демонструє, що заробляє своєю музикою мільйони доларів.
Полякова цей феномен пояснила так:
Давайте почнемо з того, що Моргенштерн – глибоко талановита людина. Це потрібно теж розуміти. Будь ласка, пробуйте – записуйте пісні з матюками. Ось моя Маша пробує.
Зіркова мама зазначила, що не всім людям дано бути багатими і знаменитими, і, виховуючи своїх дочок, вона каже їм, що їхнє майбутнє повністю залежить від того, яку професію вони оберуть, що воно тільки в їхніх руках.
Дивіться цей уривок в шоу Єфросиніної та Полякової:
Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики України внесло російського репера Моргенштерна до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці країни.
У зв'язку з цим Алішер Моргенштерн не зможе в'їхати на територію України.
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