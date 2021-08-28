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Полякова показала перший образ для нового сезону Маски (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 08:38
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Зйомки шоу вже стартували і Оля Полякова вже похвалилася своїм першим луком для фантастичного проекту – дивіться фото
Оля Полякова показала перший образ для шоу "Маска"
Оля Полякова показала перший образ для шоу "Маска" / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Вчора стало відомо, що NK, Олег Винник, Оля Полякова та DZIDZIO з'являться в другому сезоні шоу "Маска" на телеканалі "Україна" – вони знову займуть крісла суддів і будуть відгадувати учасників програми в найнесподіваніших образах.

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Оля Полякова вже поділилася з фоловерами світлинами зі зйомок першого епізоду "Маски". У сторіс вона опублікувала кілька кадрів, де показала свій образ для ефіру.

Оля Полякова на зйомках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Королева ночі одягла золотисте боді і відверту сукню-піджак з анімалістичним принтом. У схожому вбранні вона знімалася для промо кліпу "Взрослая девочка".

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Оля Полякова на зйомках шоу "Маска" / instagram.com/stories/polyakovamusic

Як ми вже згадували, разом із Олею Поляковою в зйомках гіпершоу "Маска" візьмуть участь Настя Каменських, Олег Винник і DZIDZIO, а ведучим знову буде Володимир Остапчук.

Ми пам'ятаємо, що в першому сезоні також був п'ятий зірковий суддя – Андрій Данилко. Чи з'явиться він у другому сезоні "Маски" або хтось інший займе його місце – дізнаємося зовсім скоро.

Раніше Оля Полякова прокоментувала повідомлення, які вона регулярно отримує від недоброзичливців. Артистка записала відеозвернення, яке опублікувала в Instagram, відповівши на всі претензії хейтерів.

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Як зірки реагують на хамів – дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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