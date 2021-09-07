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Полякова повідомила, що у них з Винником буде дитина

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
7 вересня, 12:20
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Зірковий детектив грандіозного шоу "Маска" відверто розповіла, що тепер у них з Олегом Винником особливі стосунки, так як їх об'єднує спільна мета
«Робимо з Винником дитину»: Оля Полякова зробила несподіване зізнання
«Робимо з Винником дитину»: Оля Полякова зробила несподіване зізнання / Фото: instagram.com/polyakovamusic

На знімальному майданчику телеканалу "Україна" Оля Полякова розповіла, які стосунки склалися у неї з іншими зірковими детективами під час роботи над другим сезоном гіпершоу "Маска".

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Говорячи про це, співачка зробила дуже несподівану заяву:

Відтепер у нас велика любов з Олегом Винником, тому що ми разом робимо дитину.

Оля Полякова на шоу "Маска"
Оля Полякова на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Про що саме говорить співачка – поки залишається інтригою, адже подробиці спільного проекту вона розкривати не стала, замість цього підлила масла у вогонь.

Вчора ми з ним це робили шість годин поспіль. Я пішла додому трохи весела і о третій годині ранку. Так що думайте, чим ми займалися разом. Сьогодні його зустріла – був трохи виснажений, – сміючись, розповіла Оля Полякова.

Олег Винник
Олег Винник / Фото: прес-служба

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Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Чекайте другий сезон найзірковішого і загадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна" зовсім скоро!

Нещодавно Андрій Данилко зізнався, що до останнього моменту не знав, чи варто йому брати участь в зйомках другого сезону гіпершоу "Маска", але пішов на це заради найменших глядачів.

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Коли я вперше вийшов на сцену, я дуже сумнівався. Я сумнівався, коли знімався в своїх перших фільмах. Але завжди треба йти вперед, виявляючи сміливість, яка не виключає сумніви.

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