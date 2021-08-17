Полякова представила свій перший фільм, де вона зіграла чоловічу роль

Поп-діва презентувала на кінофестивалі в Одесі фільм "Зірки за обміном", в якому не тільки зіграла головну роль, але ще і виступила як співпродюсерка

Оля Полякова зіграла головну роль в комедії, яку сама і спродюсувала / Фото: пресслужба

Кіноробота стала дебютним продюсерським досвідом Олі Полякової, яка представила фільм разом зі своєю командою 16 серпня. Кінострічка, де Оля також зіграла і головну роль, виходить в широкий прокат з 1 січня 2022 року.

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Як повідомляє прес-служба співачки, "Зірки за обміном" – це різдвяна історія для всієї родини, в якій разом з Олею Поляковою, яка нещодавно показала карколомну фігуру в бікіні, головну роль зіграв лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома. В основі фільму – комедійне протистояння двох лідерів музичної індустрії, а також несподіване акторське перевтілення Полякової, яка зіграє чоловічу роль.

Зараз мені легше переносити якісь невдачі, коментарі хейтерів – все, що турбує тривожну душу артиста, тому що я знаю, що найголовніші люди чекають тебе вдома. Це фільм про амбіції і про те, що в боротьбі за успіх ми не помічаємо головного. А головне – це сім'я, близькі, рідні, – каже артистка.

Оля Полякова представила свій перший фільм / Фото: пресслужба

За словами співачки, ідея фільму належить її продюсеру і партнеру Михайлу Ясинському, а його виробництвом займалися компанії Secret Service Entertainment Agency і KINOROB за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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