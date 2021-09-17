Помирилися? Діму Жука і Яну Цибульську помітили разом. Ексклюзив (фото)

Хореографи і учасники "Танців з зірками" Яна Цибульська і Діма Жук побралися в 2018 році. Та Нещодавно Яна повідомила, що вони з Дмитром вже не разом – Жук попросив дружину взяти паузу.
Схоже, пауза завершилася! Адже вчора на вечірці, яку група KAZKA влаштувала на честь одного мільйона підписників в YouTube, пара була разом.
Можливо, хореографи прийшли підтримати KAZKA окремо. Але ми теж були на цьому заході і бачили, що Діма і Яна спілкувалися в колі колег і одне з одним. Не було схоже, що подружжя в сварці, а сам івент вони покинули разом!
Невже Яна і Діма вирішили відновити стосунки? Якщо так, то ми впевнені, що їхні прихильники, як і ми, будуть шалено цьому раді! Втім, є ймовірність, що подружжя все ж розлучилося, та вирішило залишитися друзями.
У соцмережах багато хто почав припускати, що Жук і Цибульська розлучилися через те, що Діма раніше брав участь в "Танцях з зірками" з Юлією Саніною, до якої у нього нібито виникли романтичні почуття.
Нещодавно Яна Цибульська спростувала цю інформацію.
Та й Юля вже багато років у шлюбі з Валерієм Бебко, які є не тільки її коханим і батьком їхньої дитини, а й колегою по групі The Hardkiss.
Поки що ні Яна, ні Діма не давали в соцмережах додаткових коментарів. Що буде далі, покаже тільки час!
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Саніною:
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