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Помирилися? Діму Жука і Яну Цибульську помітили разом. Ексклюзив (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки" Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
17 вересня, 13:26
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Нещодавно одна з найкрасивіших і яскравих пар українського світу танців оголосила про розставання. Здається, подружжя вирішило не ставити крапку в своїх стосунках
Яну Цибульську та Діму Жука побачили разом - фото
Яну Цибульську та Діму Жука побачили разом - фото

Хореографи і учасники "Танців з зірками" Яна Цибульська і Діма Жук побралися в 2018 році. Та Нещодавно Яна повідомила, що вони з Дмитром вже не разом – Жук попросив дружину взяти паузу.

Схоже, пауза завершилася! Адже вчора на вечірці, яку група KAZKA влаштувала на честь одного мільйона підписників в YouTube, пара була разом.

Яна Цибульська і Діма Жук разом відвідали вечірку / Фото: Сьогодні
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Можливо, хореографи прийшли підтримати KAZKA окремо. Але ми теж були на цьому заході і бачили, що Діма і Яна спілкувалися в колі колег і одне з одним. Не було схоже, що подружжя в сварці, а сам івент вони покинули разом!

Яна Цибульська і Діма Жук / Фото: Сьогодні
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Невже Яна і Діма вирішили відновити стосунки? Якщо так, то ми впевнені, що їхні прихильники, як і ми, будуть шалено цьому раді! Втім, є ймовірність, що подружжя все ж розлучилося, та вирішило залишитися друзями.



У соцмережах багато хто почав припускати, що Жук і Цибульська розлучилися через те, що Діма раніше брав участь в "Танцях з зірками" з Юлією Саніною, до якої у нього нібито виникли романтичні почуття.
Нещодавно Яна Цибульська спростувала цю інформацію.

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Діма Жук і Юлія Саніна на шоу "Танці з зірками"
Діма Жук і Юлія Саніна на шоу "Танці з зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Та й Юля вже багато років у шлюбі з Валерієм Бебко, які є не тільки її коханим і батьком їхньої дитини, а й колегою по групі The Hardkiss.

Поки що ні Яна, ні Діма не давали в соцмережах додаткових коментарів. Що буде далі, покаже тільки час!

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Юлією Саніною:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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