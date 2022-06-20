Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 💪 Казахстан проти Кремля 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Помирився з сестрою та записує україномовний альбом: спекотні дні в житті Андрія Данилко

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 червня, 14:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український артист відверто розповів, які зміни стались у його житті та що він готує своїм фанатам
Андрій Данилко дав велике інтерв'ю
Андрій Данилко дав велике інтерв'ю / Фото: Скріншот із відео

В ефірі національного телемарафону Андрій Данилко, який приголомшив фанів своїм схудненням, анонсував новий альбом Вєрки Сердючки та вразив відвертою правдою про стосунки з своєю сестрою.

Перший україномовний альбом

Як зізнався Данилко, у нього вже є 60 україномовних пісень, які "лежать у столі" та чекають свого часу. За словами артиста, він давно хотів випустити україномовний альбом Вєрки Сердючки.

Реклама

Мені б дуже хотілось перший україномовний альбом співачки та акторки Вєрки Сердючку та її мами. Там всі пісні весело-драматичні, це пісні про стосунки, кохання, переживання. Мені здається у них хороший підтекст, мені щось подобається в текстах. Мені здається, що Сердючка українською краще звучить, ніж російською, – поділився артист.

Скріншот YouTube

Примирення з сестрою

У Андрія Данилка є старша сестра Галина Гришко. Проте рідня вже багато років не спілкувалась. А все через те, що свого часу Галина написала на брата заяву до поліції і звинуватила його у викраденні її сина, якого він нібито "хотів продати на органи".

Врешті-решт Данилку вдалось налагодити контакти з сестрою. Як поділився артист, на їхнє примирення вплинула смерть мами – її не стало два роки тому.

Нас помирила, якщо можна так сказати, смерть мами, – розповів артист в інтерв'ю програмі "Вікна-новини".

Андрій Данилко пригадав, що його мати померла, а на наступний день у нього був вихідний. Тоді ж він поїхав у своє місто, зупинився в готелі і потім відбулося примирення.

Реклама

Зазначимо, що Галина Гришко – це зведена сестра Данилка від першого шлюбу матері. Вона старша за артиста на 10 років.

Про заборону російської музики в Україні

Андрій Данилко, як і Тіна Кароль, підтримав заборону російського музики у медіа та громадському просторі. За словами артиста, це абсолютно правильне рішення в цілях безпеки.

Це абсолютно вірно. Зараз все дуже загострено. Люди агресивно сприймають, люди не можуть слухати. Це як було з німецькою мовою після війни. Наші бабусі, які були в німецькій окупації, вони німецьку мову навіть чути не могли. Настільки він викликав страх, – додав Данилко.

Раніше ми повідомляли, як Вєрка Сердючка вперше з початку повномасштабної війни запалила на концерті, який пройшов на станції метро "Майдан Незалежності" у Києві. Разом з артисткою була і її зіркова мама.

Реклама

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти