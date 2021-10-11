Потрапляв в аварії і не раз: Олег Винник шокував історією про ДТП, що ледь не коштувала йому життя

Відучора всі обговорюють смертельне ДТП за участю Ксенії Собчак . Російська ведуча відбулася струсом мозку, а комусь не пощастило ще більше.
Український співак Олег Винник в ексклюзивному інтерв'ю "Зірквовому шляху" розповів, що мінімум три рази потрапляв в аварію. Один з випадків особливо запам'ятався артистові.
В'їхала в мене інша машина, з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав, – згадав Олег. – Знаєш, коли вимикається весь звук в світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя.
Машину Винника розвернуло на 360 градусів. У той момент йшов сильний дощ. Артист вибрався з автомобіля і в насамперед поспішив переконатися, чи все в порядку з іншими учасниками ДТП.
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Я сміявся, у мене була істерика, – зізнався Винник.
Переживши аварію, Олег Винник тепер більш уважний в тривалих подорожах. Щоб їздити з комфортом – він замовив спеціальний автобус і більше ніж на 500 км за один раз вони з командою не їздять.
Повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться тут:
Нагадаємо, нещодавно Олег Винник написав пісню для своєї бек-вокалістки Таюне і заговорив про її сольну кар'єру.
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