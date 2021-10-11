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Потрапляв в аварії і не раз: Олег Винник шокував історією про ДТП, що ледь не коштувала йому життя

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 14:31
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Співак потрапляв в аварії як мінімум тричі і тепер він особливо обережний на дорозі
Олег Винник розповів про ДТП, яка могла коштувати йому життя
Олег Винник розповів про ДТП, яка могла коштувати йому життя / Фото: YouTube

Відучора всі обговорюють смертельне ДТП за участю Ксенії Собчак . Російська ведуча відбулася струсом мозку, а комусь не пощастило ще більше.

Український співак Олег Винник в ексклюзивному інтерв'ю "Зірквовому шляху" розповів, що мінімум три рази потрапляв в аварію. Один з випадків особливо запам'ятався артистові.

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В'їхала в мене інша машина, з італійськими номерами в Німеччині на автобані. Я постраждав, – згадав Олег. – Знаєш, коли вимикається весь звук в світі і ти відчуваєш, як стрілка секундна "чк-чк-чк". А в той час ти в машині не один, там життя.

Машину Винника розвернуло на 360 градусів. У той момент йшов сильний дощ. Артист вибрався з автомобіля і в насамперед поспішив переконатися, чи все в порядку з іншими учасниками ДТП.

Я сміявся, у мене була істерика, – зізнався Винник.


Переживши аварію, Олег Винник тепер більш уважний в тривалих подорожах. Щоб їздити з комфортом – він замовив спеціальний автобус і більше ніж на 500 км за один раз вони з командою не їздять.

Повне інтерв'ю з Олегом Винником дивіться тут:

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Нагадаємо, нещодавно Олег Винник написав пісню для своєї бек-вокалістки Таюне і заговорив про її сольну кар'єру.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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