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Поплавський відверто розповів, куди найбільше вкладає гроші. Університет чи агробізнес?

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
20 листопада, 14:33
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Знаменитий співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський розповів про свої статки, та куди їх витрачає
Михайло Поплавський відверто розповів про свої статки.
Михайло Поплавський відверто розповів про свої статки. / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Михайло Поплавський, який цьогоріч відкрив перший в світі TikTok-факультет, зізнався, що заробляти його навчали з дитинства, тож не дивно, що він звик багато працювати.

У мене більше 70 торгових знаків запатентовані. Офіційно я мав 27 млн гривень на рік. І 3,5 млн я платив податків, – розповів артист у інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Також Поплавський перелічив свої фірми, які запатентовані: "М.Поплавський", "ПММ", "Кропива", "Батьківська хата", "Живи з посмішкою", "Формула щастя М.Поплавського".

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Михайло Поплавський презентував новий кліп "Український борщ"
Михайло Поплавський презентував новий кліп "Український борщ" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Проте нині, як поділився ректор, його заробіток скромніший, якщо порівнювати із доходами до 2008 року.

З 2002 до 2008 року, поки криза вдарила, у мене було на трасі п'ять заправок, шість ресторанів, шість мінімаркетів, чебуречні, вареничні. В мене оборот тоді був між Кишинівом, Одесою, Кримом. Один. Нікого не було на трасі. Був десь більше 2 млн доларів оборот на місяць, – ділиться Михайло Поплавський.

Також співак зазначив, що зараз вкладає кошти і в улюблений університет, у якому керує вже 28 років.

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Михайло Поплавський
Михайло Поплавський / Фото: instagram/poplavskiy_michail

Не цурається Поплавський й родичів – він допомагає племінниці, онукам по лінії брата. А ще тримає фермерські угіддя у рідному селі, куди залюбки час від часу повертається.

Я в селі відпочиваю. Там ресторани працюють, там в мене аграрний бізнес, 3 тис. га землі в оренді. Комбайни працюють, машини працюють. Це є бізнес. Я не олігарх, а підприємець, – розповів ректор у програмі "Зірковий шлях".

До речі, співак активний користувач Мережі, який постійно постить яскраві та стильні відео або ж фото. Здається, ми знаємо у чому секрет його фотоуспіху.

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Коротко про артиста

Михайло Поплавський народився у 1949 році у селі Мечиславка Кіровоградської області в сім'ї колгоспників. Навчався у Горлівському професійному технічному училищі за спеціальністю машиніст електровоза.

Михайло Поплавський
Михайло Поплавський / Фото: instagram/poplavskiy_michail

До початку творчої кар'єри він працював у шахті та директором сільського та районного Дому культури. У 1979 році Поплавський закінчив Київський державний інститут культури. А у 1993-му його призначили ректором цього інституту, який згодом перейменували на Київський національний університет культури і мистецтв.

Наприкінці 1990-х артист розпочав сольну кар'єру з виконання хітової пісні "Юний орел".

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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