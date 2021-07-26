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Після бійки Федінчика його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 18:21
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Актор Андрій Федінчик потрапив в скандал. Напередодні він спровокував бійку в одному з районів Києва, а відео інциденту розлетілося по Мережі
Чоловік актриси Наталки Денисенко влаштував бійку в Києві
Чоловік актриси Наталки Денисенко влаштував бійку в Києві / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше зірка "Крепостної" Наталка Денисенко вибачилася за свого чоловіка, зазначивши, що у нього зараз непростий період в житті і що він не розумів, що робить.

Андрій Федінчик поки відмовчується і нічого не пише в соцмережах. Тим часом його дружина опублікувала сьогодні в Instastories відео, заявивши, що минуле потрібно залишити в минулому, жити тут і зараз.

Чи стосується це якось епізоду з Федінчиком – залишається загадкою. Так чи інакше, ніяких коментарів стосовно того, що сталося зіркова пара не дає.

Скріншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Сьогодні новий день! Минуле – в минулому. Майбутнє невідомо... І треба жити "тут і зараз, в моменті". Адже інакше ми втрачаємо життя, – вважає Наталка Денисенко.

Що сталося з Андрієм Федінчиком?

Актор Федінчик, як пишуть очевидці в Мережі, неакуратно їхав на електросамокаті, через що йому почали сигналити водії авто. До одного з них Андрій під'їхав, щоб з'ясувати стосунки і навіть спробував витягнути чоловіка через вікно машини.

На відео, опублікованому в соцмережах, можна помітити, як Андрій Федінчик розмовляє з людьми на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів.

Хто такий Андрій Федінчик?

Федінчик – український актор театру, кіно і дубляжу. Цього року його нагородили званням Заслуженого артиста України.

Перші телевізійні роботи Андрія – серіали "Мухтар", "Міський романс". В його фільмографії також є картина Олексія Шапарева "Крути 1918".

Зараз Андрій Федінчик знімається в четвертому сезоні "Папанькі".

Раніше ми писали, що спортсменка Лілія Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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