Після бійки Федінчика його дружина Денисенко заявила, що минуле потрібно залишати в минулому

Раніше зірка "Крепостної" Наталка Денисенко вибачилася за свого чоловіка, зазначивши, що у нього зараз непростий період в житті і що він не розумів, що робить.
Андрій Федінчик поки відмовчується і нічого не пише в соцмережах. Тим часом його дружина опублікувала сьогодні в Instastories відео, заявивши, що минуле потрібно залишити в минулому, жити тут і зараз.
Чи стосується це якось епізоду з Федінчиком – залишається загадкою. Так чи інакше, ніяких коментарів стосовно того, що сталося зіркова пара не дає.
Сьогодні новий день! Минуле – в минулому. Майбутнє невідомо... І треба жити "тут і зараз, в моменті". Адже інакше ми втрачаємо життя, – вважає Наталка Денисенко.
Що сталося з Андрієм Федінчиком?
Актор Федінчик, як пишуть очевидці в Мережі, неакуратно їхав на електросамокаті, через що йому почали сигналити водії авто. До одного з них Андрій під'їхав, щоб з'ясувати стосунки і навіть спробував витягнути чоловіка через вікно машини.
На відео, опублікованому в соцмережах, можна помітити, як Андрій Федінчик розмовляє з людьми на підвищених тонах, не стримуючи емоцій і матів.
Хто такий Андрій Федінчик?
Федінчик – український актор театру, кіно і дубляжу. Цього року його нагородили званням Заслуженого артиста України.
Перші телевізійні роботи Андрія – серіали "Мухтар", "Міський романс". В його фільмографії також є картина Олексія Шапарева "Крути 1918".
Зараз Андрій Федінчик знімається в четвертому сезоні "Папанькі".
Раніше ми писали, що спортсменка Лілія Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто.