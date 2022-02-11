Після перегляду нового кліпу Wellboy вам захочеться у село на дискотеку (відео)

До фіналу Нацвідбору залишилося небагато. Вже завтра із восьми фіналістів оберуть учасника, який представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Італії.
Раніше ми слухали всі пісні конкурсантів і намагалися вирішити, хто ж із них здобуде перемогу. Alina Pash, Kalush, а може Our Atlantic? Обов'язково проголосуйте тут!
Тим часом головною сьогоднішньою прем'єрою стало відео Wellboy на пісню Nozzy Bossy. У цій композиції Антон оспівує село та танцює до упаду з гусем, граблями та красунями.
Далі по темі
Wellboy – Nozzy Bossy
До речі другий куплет пісні Wellboy написав англійською.
Nozzy Bossy — пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі.
Де дивитись фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022"
Фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого, у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, мобільний додаток suspilne.tv.
На сцені виступатимуть вісім учасників:
- Barleben – Hear My Words
- Cloudless – All Be Alright
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – Моє кохання
- Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors
- Kalush Orchestra – Stefania
- Roxolana – Girlzzzz
- Wellboy – Nozzy Bossy
"Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору? Alina Pash стверджує, що її хочуть "злити" провокаціями.