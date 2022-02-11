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Після перегляду нового кліпу Wellboy вам захочеться у село на дискотеку (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 лютого, 13:56
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З треком Nozzy Bossy Антон Вельбой хоче представляти Україну на "Євробаченні-2022"
Wellboy випустив кліп на пісню Nozzy Bossy
Wellboy випустив кліп на пісню Nozzy Bossy / Фото: YouTube

До фіналу Нацвідбору залишилося небагато. Вже завтра із восьми фіналістів оберуть учасника, який представить нашу країну на міжнародному конкурсі в Італії.

Раніше ми слухали всі пісні конкурсантів і намагалися вирішити, хто ж із них здобуде перемогу. Alina Pash, Kalush, а може Our Atlantic? Обов'язково проголосуйте тут!

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Тим часом головною сьогоднішньою прем'єрою стало відео Wellboy на пісню Nozzy Bossy. У цій композиції Антон оспівує село та танцює до упаду з гусем, граблями та красунями.

Wellboy – Nozzy Bossy

До речі другий куплет пісні Wellboy написав англійською.

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Nozzy Bossy — пісня-вислів про нашу сильну країну, яка міцно стоїть на своїх ногах, на своїй землі.

Де дивитись фінал Нацвідбору на "Євробачення-2022"

Фінал Національного відбору пройде у суботу, 12 лютого, у форматі телевізійного концерту. Пряма трансляція Нацвідбору розпочнеться о 18:30 в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Також його можна буде дивитися на YouTube і Facebook, сайті eurovision.ua, мобільний додаток suspilne.tv.

На сцені виступатимуть вісім учасників:

  • Barleben – Hear My Words
  • Cloudless – All Be Alright
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – Моє кохання
  • Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors
  • Kalush Orchestra – Stefania
  • Roxolana – Girlzzzz
  • Wellboy – Nozzy Bossy

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"Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору? Alina Pash стверджує, що її хочуть "злити" провокаціями.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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