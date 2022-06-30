Потап відповів Анастасії Приходько за "г*вно" – не такого від репера чекали

Олексій Потапенко оперативно відреагував на закиди колеги. Чи перейшов "на особистості" – дізнайтесь у матеріалі

Приходько та Потап влаштували перепалку через Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

Без скандалів у шоу-бізнесі не обійтись. Навіть під час війни українські зірки примудряються сваритися одне з одним. Так, днями співачка Анастасія Приходько жорстко пройшлась по Потапу, обізвавши його "л*йном" після заяви репера про те, що він більше ніколи не виступатиме у країні-агресорці. Артистка не вірить у щирість патріотизму свого колеги через його неоднозначну позицію у 2014 році.

Як же відреагував Потап на образи Приходько? Якщо ви думаєте, що репер вилаяв Настю абощо – ви помиляєтесь. На диво, музикант закликав Приходько "відкласти сварку на потім". А під час повномасштабної війни краще спрямувати всю свою агресію на боротьбу з головним ворогом.

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Вельмишановна Анастасіє Костянтинівно, під час повномаштабної війни з путінською росією усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших – це підтримувати саме те, на що сподівається наш з вами Анастасіє, ворог. Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є тільки одна справа, одна мета – перемога! Після неї у нас буде багато часу говорити один про одного приємності і неприємності, і тільки тоді це буде доречно, – написав Олексій у Instagram.

Як зауважив репер, зараз ми всі єдина сила, і немає у них з Приходько права і часу на свари і хибні спогади. Тому зараз, за словами Потапенка, ми всі маємо бути разом.

Від Монатика до Полякової, від Калуша до Кварталу – ми патріоти, і кожен з нас робить свою справу заради України!Я впевнений у вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до своєї рідної Землі. Тому хочу, щоби всі артисти України були об’єднані так, як наш народ, наша армія, наші волонтери! Вони для нас з вами Героїчний приклад! З великою повагою до всіх наших артистів, продюсерів, режисерів, які кожного дня створюють шедеври задля наших співвічизників і наближають перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ! – додав артист.

Фоловери підтримали позицію Потапа і зазначили, що сварки зараз дуже не на часі:

Пане Потап, не знаю, що це за дівчина та що ви про неї казали, але взули ви її дипломатично.

Анастасії має бути соромно за свої слова.

Дуже правильна відповідь! Після Перемоги будемо "мірятись яйцями", в кого вони патріотичніше і міцніше! А зараз все що можливо і навіть більше для Перемоги і підтримки наших захисників!

Скриншот Instagram

Нагадаємо, після "Євробачення-2022" співачка Ірина Федишин вляпалась у гучний скандал, пов'язаний з ЛГБТ. Зірку облили брудом за гомофобні висловлювання.