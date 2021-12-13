Потап планує масштабно відзначити річницю весілля з Настею Каменських: Вхід коштуватиме п'ять тисяч доларів

Відомий артист вирішив зайнятися благодійністю та має намір організувати щорічний захід для допомоги дітям

Потап заявив про намір збирати гроші на допомогу хворим дітям / Фото: instagram.com/realpotap

Відомий продюсер та виконавець Потап, який веде бізнес із колишнім коханим Насті Каменських, розповів про намір створити в Україні найбільший благодійний концерт.

Щоразу 23 травня ми в Києві буде влаштовувати наше чергове відкрите весілля. Але весілля, як благодійний захід, на який будемо привозити якихось крутих артистів, наприклад, Snoop Dogg, – поділився артист у програмі "Зірковий шлях".

Потап заявив про творчі та сімейні плани на наступний рік / Фото: Скріншот із YouTube/Зірковий Шлях

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Як виявилося, це відбуватиметься у закритому форматі. Усі бажаючі зможуть потрапити на концерт по заздалегідь купленим квиткам. Потап уже озвучив приблизну ціну.

Вхід буде п'ять тисяч доларів. Усі гроші обов'язково йтимуть на допомогу дітям. Якщо це все вийде у нас – наступний рік буде класним, – розповів Потап.

Крім втілення великих планів щодо творчої діяльності, репер заявив, що сильно мріє про дітей. За його словами, вже наступного року вони з Настею хочуть народити дитину.

Нагадаємо, що у артиста вже є син Андрій від першого шлюбу із продюсером Іриною Горовою. Нещодавно хлопчик розповів, як його карають зіркові батьки.

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Дивіться повне інтерв'ю з Потапом:

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