Потап розніс Баскова після підтримки вторгнення Росія в Україну: "Горіти тобі Миколо в адському вогні"

Потап відреагував на скандальний пост Миколи Баскова

/ Фото: instagram.com/realpotap, скріншот

Потап не став мовчати після слів Баскова, що "Росія не починає війни, які закінчує ". Репер супроводив пост кадрами, "допомоги" від Росії та закликав російських зірок говорити правду та виходити на мітинги.

І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті-вийдіть на мітинги та зупиніть свою армію! Нехай Вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоча б раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить геноцид, сусіднього мирного народу! Росія -Зупинися! СЛАВА УКРАИНЕ!!! Слава ЗСУ!

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Ну а що Коля Басков? Колю я знаю, як у твоїй країні, обмежують права людини, а прав і свобод у таких, як ти, взагалі не бачити. ? Я розумію наскільки ти боїшся, боїшся за своє майбутнє та любимих тобі людей. Але після того, що ти написав Ніколя в пості, тобі потрібно переглянути звання Народного Артиста України ... я знаю, що ти Коленько не конфліктний чоловічок, але за такий підлізон тим, хто вбиває людей, відправляє танки зрешетити сусідню країну, аморалам і брехунам, горіти тобі Миколко в адському вогні, до зустрічі!

Поки російські зірки пишуть проплачені пости про війну в Україні, голлівудські зірки підтримують українців. Раніше Кім Кардаш'ян заступилася за Україну та закликала нам допомогти. Своєю чергою, режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування"