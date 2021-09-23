Потап зробив синові на 13-річчя "недитячий" презент і подарував біткоїни (відео)

Після розлучення Потап підтримує хороші стосунки як з Іриною Горовою, так і з їхнім спільним сином Андрієм, в якого на початку вересня був день народження

Ірина Горова, Потап і їх син Андрій / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Син Потапа та Ірини Горової на своє 13-річчя, яке він відсвяткував 6 вересня, отримав вельми недитячий подарунок. Ірина зізналася, що Потап зробив хлопчикові такий презент, про який мріє тепер майже все молоде покоління.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Ірина Горова повідомила, що Андрій у неї нічого не замовляв на день народження.

Це найскладніше питання, тому що я у нього коли запитую, він говорить – нічого. Він хоче біткоїни купити, у нього свої вже плани, іншого покоління. І це так прикольно, – сказала Ірина Горова.

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Усіх подробиць син з батьком не розголошують – це їхні чоловічі таємниці.

Тато, по-моєму, і мав подарувати ось цей гаманець, біткоїни і якусь частину. Але у них є тема – чоловічі таємниці. Андрій каже: так, мамо, це секрет, наші чоловічі штучки. Кажу – ок, добре, – сказала продюсерка.

Андрій – єдина спільна дитина Ірини Горової і Потапа. В Ірини також є дочка Наташа від попереднього шлюбу з музикантом Юрієм Горовим. У цьому місяці дівчині виповнилося 24 роки.

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