Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 Президент Зеленський в ООН ⚡ Замах на Сергія Шефіра ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі

Суд Пітта і Джолі

Петиція Кондратюка

Ротару напоїли

Зеленьска в школі

Скандал з Безрук

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Потап зробив синові на 13-річчя "недитячий" презент і подарував біткоїни (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 11:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після розлучення Потап підтримує хороші стосунки як з Іриною Горовою, так і з їхнім спільним сином Андрієм, в якого на початку вересня був день народження
Ірина Горова, Потап і їх син Андрій
Ірина Горова, Потап і їх син Андрій / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/gorovaya_irina

Син Потапа та Ірини Горової на своє 13-річчя, яке він відсвяткував 6 вересня, отримав вельми недитячий подарунок. Ірина зізналася, що Потап зробив хлопчикові такий презент, про який мріє тепер майже все молоде покоління.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Ірина Горова повідомила, що Андрій у неї нічого не замовляв на день народження.

Це найскладніше питання, тому що я у нього коли запитую, він говорить – нічого. Він хоче біткоїни купити, у нього свої вже плани, іншого покоління. І це так прикольно, – сказала Ірина Горова.

Реклама

Усіх подробиць син з батьком не розголошують – це їхні чоловічі таємниці.

Тато, по-моєму, і мав подарувати ось цей гаманець, біткоїни і якусь частину. Але у них є тема – чоловічі таємниці. Андрій каже: так, мамо, це секрет, наші чоловічі штучки. Кажу – ок, добре, – сказала продюсерка.

Андрій – єдина спільна дитина Ірини Горової і Потапа. В Ірини також є дочка Наташа від попереднього шлюбу з музикантом Юрієм Горовим. У цьому місяці дівчині виповнилося 24 роки.

Реклама

Дізнайтеся інші новини на тему:

Читайте також:

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти