Потап здивував заявою: Бачив свою дружину в списку елітних повій

Плітки оточували Настю Каменських і Потапа ще тоді, коли у них тільки починався роман. Але серед усіх чуток, які дійшли до пари, продюсер виділив найбезглуздіші

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Український продюсер, артист і автор пісень Потап, який днями побалуватися з напівоголеною Каменських відпочинку, зізнався, що бачив свою дружину в списку жінок легкої поведінки. За словами артиста, хтось поширив чутки, що Настя нібито елітна повія з Одеси.

Про це співак розповів в програмі "Позаочі" і зізнався, що дійсно бачив такий каталог.

Люди придумували, що я якийсь депутатський синок, а Настя – повія з Одеси. Я бачив каталог, де були артистки і ціни за ніч, типу Даша Астаф'єва, Настя Каменських і Віра Брежнєва, – повідомив Потап.

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Вивчивши прайс, Потап вирішив розіграти цю ситуацію.

Я подзвонив цим трьом і сказав: "Ти – стільки-то, ти – стільки-то, ти – стільки-то". А вона: "А чому я менше, ніж та? І жодна з них так не працює". Я питаю: "Тоді можна замовити їх?" Мені знайомий каже: "Так, можна. Вони ж ще співають, і можна з ними провести ніч". Ось така історія. Я бачив свою дружину в списку елітних повій. Може, вона мені щось не говорить? Це жарт! Жарт. Це жарт! – сказав Потап.

Ексклюзивне інтерв'ю з гуртом MOZGI та Потапом – дивіться у новому випуску "Зіркового шляху":

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