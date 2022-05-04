Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетний обстріл 3 травня ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Блейк на Met Gala

Лазарєв - рашист

Вірш від Сумської

Фейк про Барських

Пол з нами!

За Златою стежать
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження: Вдячний долі, що вона подарувала мені тебе

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 08:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські репер та продюсер присвятив посаду дружині
Потап у день народження Настя Каменських зізнався їй у коханні
Потап у день народження Настя Каменських зізнався їй у коханні / Фото: instagram.com/realpotap

Сьогодні, 4 травня, Насті Каменських виповнюється 35 років. Потап ніколи не приховував, що пишається своєю дружиною. У день її народження репер про це ще раз нагадав.

Я так пишаюсь тобою ,твоєю силою і неймовірною красою! Ти ,як Україна, можешь все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва,ти моя мрія,мій партнер,моя підтримка,мій друг,моя пісня! В ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені,стала янголом миру,який несе прапор свободи,рупором народу і я став ще більше тобою пишатись! Здається ,що для тебе можливо усе ,тому що все що ти робиш, в усьому в чому ти приймаєш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом! Я безмежно вдячний долі ,що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе моє сонечко,дуже сильно люблю, – написав Потап у Instagram

/ Фото: instagram.com/realpotap

Реклама

У коментарях до привітань приєдналися Юрій Горбунов, Катя Осач, Алан Бадоєв, Андрій Бедняков.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, зіркове подружжя активно допомагає Україні, воюючи на інформаційному фронті та виступаючи на благодійних концертах

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Після візиту України
Анджеліна Джолі

«Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти