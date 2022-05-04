Потап зворушливо привітав Каменських з днем народження: Вдячний долі, що вона подарувала мені тебе

Сьогодні, 4 травня, Насті Каменських виповнюється 35 років. Потап ніколи не приховував, що пишається своєю дружиною. У день її народження репер про це ще раз нагадав.
Я так пишаюсь тобою ,твоєю силою і неймовірною красою! Ти ,як Україна, можешь все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва,ти моя мрія,мій партнер,моя підтримка,мій друг,моя пісня! В ці складні часи для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені,стала янголом миру,який несе прапор свободи,рупором народу і я став ще більше тобою пишатись! Здається ,що для тебе можливо усе ,тому що все що ти робиш, в усьому в чому ти приймаєш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом! Я безмежно вдячний долі ,що вона подарувала мені тебе. Я люблю тебе моє сонечко,дуже сильно люблю, – написав Потап у Instagram
У коментарях до привітань приєдналися Юрій Горбунов, Катя Осач, Алан Бадоєв, Андрій Бедняков.
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