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Потап заявив, що йому загрожують російські окупанти: "Отже, ми все робимо правильно"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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4 березня, 00:37
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Відомий український репер та продюсер Потап отримав повідомлення із погрозами
Реперу та продюсеру Потапу загрожують російські окупанти
Реперу та продюсеру Потапу загрожують російські окупанти / Фото: instagram.com/realpotap

Як і багато інших знаменитостей, Потап закликає Росію негайно припинити війну в Україні. Мабуть, така позиція артиста не сподобалася російським окупантам та прихильникам кривавого режиму Путіна, адже Потап уже отримав повідомлення із загрозою.

"Ми тебе знайшли, чекай на гостей", – таке повідомлення з російського номера надійшло на мобільний телефон Потапа.

Скріншот: Instagram

В описі до скріншота, який Олексій Потапенко (справжнє ім'я репера) розмістив у Instagram, він зазначив, що й надалі говоритиме про жах війни, яку почала РФ на території України.

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О! Пішли погрози! Виходить, ми все робимо правильно! Значить, голоси, які кажуть правду, чутні! Значить, ми продовжуватимемо говорити про жах війни, яку почала Росія! І те, що ми захищаємо нашу землю – справа честі, справа совісті, справа кожного, хто любить Україну. Знаю, що я не один такий, погрози полетіли у бік усіх, хто відкриває очі на "спец.операцію", яка є Геноцидом та Війною з боку Путіна.

Також артист зазначив, що раніше він, можливо, і злякався б подібних повідомлень, але зараз це у нього викликає зовсім інші емоції – злість та ненависть до тих, хто несе війну.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна просвітила росіян в ефірі російської програми .

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Крім цього, Ігор Кондратюк підтримав Володимира Зеленського , назвавши його "лідером нації, який бореться із рашизмом"

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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