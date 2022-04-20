Будь ласка, не мовчіть: NK у США розповіла про жахи війни та закликала допомагати українцям

Не секрет, що NK має великі плани на завоювання Латинської Америки. Українська зірка випустила альбом іспанською мовою і вже не раз з'являлася американським ТБ, презентуючи свої музичні новинки. Але цього разу мета її далекої подорожі – аж ніяк не творчість

Настя Каменських поїхала в США з важливою місією / Фото: instagram.com/kamenskux

Нещодавно українська співачка Настя Каменських брала участь у благодійному концерті в Іспанії, а тепер вирушила до США, щоб розповісти всю правду про російську війну на ще більшу аудиторію.

Настя Каменських дала інтерв'ю виданню HOLA! USA, де розповіла всю правду про жахіття, що творить російська армія в Україні. Також вона закликала допомагати українцям, адже нам потрібна тепер усіляка підтримка.

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На своїй сторінці в Instagram артистка подякувала каналу за те, що надали їй цю трибуну, і попросила всіх донатити на допомогу українцям та ділитися інформацією про Україну в соцмережах, щоб світ знав всю правду про злочини РФ на нашій землі.

Настя Каменських у США

Я б дуже хотіла, щоб ця розмова, як і всі мої поїздки та виступи, зараз проходила з іншого приводу, як це було колись. Проте зараз головне для мене – щоб більше людей у світі знали правду про цю страшну війну та допомагали Україні на шляху до миру! Тому я вдячна @holausa за можливість розповісти про війну в Україні та закликаю кожного – #StandWithUkraine! Будь ласка, не мовчіть – діліться правдою про цю війну у ваших соцмережах, донатьте у фонди допомоги українцям, допомагайте біженцям, виходьте на мирні мітинги на підтримку України та проти війни. Будь-яка допомога зараз дуже важлива! Бо кожен українець сьогодні має своє поле бою. І я пишаюся українською героїзмом та нашою єдністю! Кожен свій виступ та кожне інтерв'ю я присвячую Україні! І ще раз говорю на весь світ – Ми обов'язково переможемо! Разом!

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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Нагадаємо, Потап дав "корисну" пораду російським окупантам, яку українці оцінять!